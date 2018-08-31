Renault собирается выпустить бюджетный электромобиль

Французский автомобильный гигант Renault собирается выпустить бюджетный электрический кроссовер, стоимость которого не превысит $8,5 тыс., пишет InsideEV’s.



В качестве основы планируется использовать доступный кроссовер Renault Kwid, созданный для индийского рынка. В бензиновой версии с двигателями объемом 0,8 и 1,0 литра стоимость этой модели в Индии составляет от $4 тыс. до $5 тыс. Предполагается, что цена на электрическую версию авто не превысит $8,5 тыс.



По данным источников, Renault Kwid Electric может поступить в продажу в Индии до 2020 года.



В прошлом году альянс Renault-Nissan объявил о создании совместного предприятия с китайской компанией Dongfeng для производства бюджетных электромобилей.

"БСМ"