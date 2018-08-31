СМИ: бизнесу предложено заплатить 1,5 трлн рублей за "Цифровую экономику"

Внебюджетное финансирование госпрограммы "Цифровая экономика" может составить 1,5 трлн рублей в 2019—2024 годах, сообщает газета "Ведомости", которая ознакомилась с актуальной версией готовящегося паспорта этой нацпрограммы и получила подтверждения относительно ожидаемой суммы внебюджетного финансирования от двух участников разработки.

Согласно данным источников газеты, это примерная сумма на шесть направлений программы, при этом почти все внебюджетные средства (кроме 20 млрд рублей) должны пойти на реализацию проектов по направлению "Информационная инфраструктура" (усовершенствование сетей связи и дата-центров, включая предоставление услуг по хранению и обработке данных для зарубежных клиентов; распространение пятого поколения связи — устойчивое покрытие 5G должно появиться во всех городах-миллионниках; внедрение платформ работы с данными, спутниковой связи; появление сетей Интернета вещей в ключевых отраслях экономики; распространение Интернета в малонаселенных пунктах, в образовательных и медицинских учреждениях), а расходы бизнеса на остальные пять направлений еще могут вырасти.

По словам одного из разработчиков программы, когда компании, ответственные за направления цифровой экономики (в их числе "Ведомости" упоминают "МегаФон", "Ростелеком"; в обсуждении принимали участие также Сбербанк, МТС, МГТС, фонд "Сколково"), подавали в Минкомсвязь свои предложения по плану мероприятий, на финансирование инфраструктуры они предлагали выделить внебюджетных средств в несколько раз меньше, чем сейчас фигурирует в паспорте, — по информации одного из источников, около 350 млрд рублей.

Заинтересованные министерства обсуждают льготное кредитование для IT-компаний — исполнителей проектов по программе, знают "Ведомости" от одного из участников разработки нацпрограммы "Цифровая экономика" и от профильного федерального чиновника.

Предполагается, что расходы федерального бюджета на программу "Цифровая экономика", паспорт которой должен быть утвержден в октябре на заседании президентского совета по приоритетным проектам, в 2019—2024 годах могут составить 1,2 трлн рублей (больше всего бюджетных средств также планируется выделить на проекты по информационной инфраструктуре — 627,9 млрд), напоминает издание оценку к недавнему совещанию у замминистра финансов Андрея Иванова и заключает, что, таким образом, совокупные расходы за указанный период на "Цифровую экономику" могут достичь 2,7 трлн рублей.

Banki.ru