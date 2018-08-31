Строительство четырех переходов через МЦК планируется завершить к началу 2019 года

Строительство новых пешеходных переходов через МЦК планируется завершить в конце 2018 — начале 2019 года, рассказал руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев. "В настоящее время ведется строительство 4-х внеуличных пешеходных переходов через МЦК... Кроме этого, ведется проектирование еще трех переходов, строительство которых начнется в ближайшее время" – отметил А. Бочкарев.

Он уточнил, что строящиеся переходы будут сданы в эксплуатацию к концу 2018 – началу 2019 года. Сейчас на объектах ведутся активные строительные работы.

В частности, на надземном пешеходном переходе, соединяющем улицу Врубеля и 1-й Волоколамский проезд на границе САО и СЗАО, в районе дома 10 по улице Панфилова ведутся подготовительные работы и переустройство инженерных коммуникаций. В Северном округе ведется устройство опор мостового перехода, который соединит улицу Михалковскую и проезд Черепановых. В СВАО ведется строительство надземного пешеходного перехода через проспект Мира, в районе дома 220А, строение 4. В Восточном административном округе ведется возведение опор пролетного строения для надземного пешеходного перехода на улице Пермская, владение 11А, строение 3.

Что касается проектируемых переходов, то будет построены в ЦАО. Так планируется реконструировать и продлить переход в районе дома 10 по улице Тестовская, будут построены переходы в районе дома 12, строение 6 на 3-м Красногвардейском проезде, и в районе дома 19Б на Шелепихинском тупике.

Интерфакс