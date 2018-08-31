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Инновации (разработки)

Все новостройки в России с 2020 года оснастят "умными" счетчиками

Все новостройки в России с 2020 года оснастят умными счетчиками

31 августа 2018, 12:49
Рубрика: Инновации
Метки: smart grid

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Это коснется домов, вводимых в эксплуатацию с 1 января 2020 года. Во всех новостройках в обязательном порядке установят счетчики с функцией дистанционной передачи данных, передают "Известия".

В министерстве уверены, что новые счетчики сделают процесс начисления платы более прозрачным и уменьшат расходы граждан на ЖКУ.

Минстрой разработал предложения по введению обязательной установки общедомовых и индивидуальных "умных" счетчиков в соответствии с планом по повышению энергоэффективности экономики России, который был утвержден в апреле 2018 года.

Потребители будут освобождены от необходимости передавать показания счетчиков, поскольку приборы автоматически передадут в расчетный центр информацию о потребленных ресурсах.

"Умные" приборы учета появятся не только в новых домах. Интеллектуальные системы учета воды можно будет поставить во время проверки уже действующих приборов. Сроки проверки для горячей воды составляют четыре года, для холодной — шесть лет.

RuNews24.ru

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