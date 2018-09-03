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Модернизация

"Ленэнерго" обеспечило мощность производственно-складскому комплексу в Санкт-Петербурге

Ленэнерго обеспечило мощность производственно-складскому комплексу в Санкт-Петербурге

4 сентября 2018, 13:53
Рубрика: Модернизация
Метки: ЛЕНЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ

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ПАО "Ленэнерго" (входит в группу "Россети") обеспечило 250 кВт мощности складскому комплексу в Приморском районе Санкт-Петербурга. Источником питания стала подстанция №15 "Завод Ильич".

Для создания внешней схемы электроснабжения специалисты установили новый кабельный киоск с автоматическими выключателями, проложили две кабельные линии 0,4 кВ до энергопринимающих устройств потребителя.

Производственно-складской комплекс представляет собой универсальный объект с помещениями, пригодными как для складского использования, так и для организации производства. Объект расположен в Приморском районе – самом крупном по численности населения районе Санкт-Петербурга, вблизи станции метро "Старая деревня".

Компания: ПАО "Ленэнерго"

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