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Инвестиции (проекты)

Ofgem выдал лицензию на проект подводного соединения 1,4 ГВт между Великобританией и Германией

Ofgem выдал лицензию на проект подводного соединения 1,4 ГВт между Великобританией и Германией

4 сентября 2018, 16:21
Рубрика: Инвестиции
Метки: КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ

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Регулятор в энергетике Великобритании Office of Gas and Electricity Markets (Ofgem) принял решение о выдаче лицензии на строительство разработчику проекта первого прямого трансграничного соединения между Великобританией и Германией NeuConnect.

NeuConnect предусматривает сооружение подводного кабельного соединения постоянного тока (HVDC) 500 кВ пропускной способностью 1,4 ГВт и протяженностью 700 км в Северном море между береговыми ПС 400 кВ Greystones в Великобритании и ПС 400 кВ Conneforde в Германии.

Разработчик проекта – международный консорциум во главе с французской строительной компанией Meridiam. Членами консорциума являются инвестиционная компания Allianz Capital Partners (подразделение германской страховой компании Allianz Group), японская энергокомпания Kansai Electric Power, британская компания по производству кабелей Greenage Power и канадская энергокомпания Frontier Power. NeuConnect финансируется частными инвесторами, общая стоимость проекта предварительно оценивается в € 1,6 млрд.

В начале августа 2018 г. были завершены начатые в марте геофизические и геологические исследования морского дна в акватории для определения точной подводной трассы пролегания кабельной линии. Кроме того, подписаны контракты на проведение исследовательских, технических и административных работ.

Проект включен в общеевропейский 10-летний план развития электрических сетей (Ten Year Network Development Plan, TYNDP) ENTSO-E. Завершение работ по проекту и ввод NeuConnect в эксплуатацию ожидается в 2023 г.

Компания: АО "СО ЕЭС"

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