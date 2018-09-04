В Норильске построят развлекательный комплекс за 200 млн рублей по адресу: ул. Бауманская, 8.

Строительство объекта одобрено на заседании инвестсовета Норильска. В мэрии не стали называть компанию-инвестора.

Развлекательный центр будет представлять собой двухэтажное здание. На первом этаже планируется обустройство торговых и складских помещений, на втором расположатся магазины и игровая зона для детей и подростков, сообщает ТАСС.

arendator.ru