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Инвестиции (проекты)

В Норильске построят развлекательный комплекс за 200 млн рублей

В Норильске построят развлекательный комплекс за 200 млн рублей

4 сентября 2018, 15:22
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНВЕСТИЦИИ

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В Норильске построят развлекательный комплекс за 200 млн рублей по адресу: ул. Бауманская, 8.

Строительство объекта одобрено на заседании инвестсовета Норильска. В мэрии не стали называть компанию-инвестора.

Развлекательный центр будет представлять собой двухэтажное здание. На первом этаже планируется обустройство торговых и складских помещений, на втором расположатся магазины и игровая зона для детей и подростков, сообщает ТАСС.

arendator.ru

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