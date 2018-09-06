Мэр сообщил подробности нового колеса обозрения в Новосибирске

Крупнейшее за Уралом колесо обозрения планируют запустить в Новосибирске летом 2019 года.

Новое аттракцион расположат на набережной, и он станет элементом рекреационной зоны объекта. Вопросами строительства колеса займется ООО "Круг", которым владеет председатель совета директоров Биотехнопарка Кольцово Андрей Бекарев. Работа по возведению аттракциона начались в марте текущего года, а закончатся в августе следующего.​ Сметная стоимость строительства — около 130 млн руб.

Согласно плану, высота колеса обозрения — 67 метров. Диаметр — 60 метров. Аттракцион будет работать круглый год. Действующее колесо обозрения демонтируют после запуска нового аттракциона.

На выездном совещании мэр Анатолий Локоть отметил, что при строительстве особое внимание уделяется вопросам безопасности. Например, здание, которое будет служит посадочной площадкой и колесо возводятся на двух фундаментах.

"Само здание стоит на 36 сваях различной длины — от 16 до 22 метров, еще 36 свай лежат в основании опор колеса обозрения, каждая из которых стоит на ростверке (тумбе, установленной на основном фундаменте), состоящем из четырёх свай. Глубина залегания всех свай позволяет говорить о высокой степени стабильности будущей конструкции с учётом проседаний, качаний и других факторов", — рассказал директор ООО "Круг", соинвестор проекта Роман Казак.

РБК