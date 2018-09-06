В Иркутске ищут место под строительство концертного зала Дениса Мацуева на 1200 мест

В Иркутске все же собираются построить концертный зал имени Дениса Мацуева. Это будет универсальный зал на 1200 мест. Администрация города объявила конкурс на лучшее эскизное предложение по определению места для объекта. Но уже определено, что он должен разместиться в границах улиц Рабочая, Баррикад, Красноярская, Пискунова, Советская, Поленова, а также островов Юность и Конный, передает администрация Иркутска.

Конкурсная документация размещена на официальном сайте администрации Иркутска. Итоги подведут до конца года, а после власти внесут изменения в градостроительный план города. Когда планируется приступить к возведению объекта, пока не сообщается.

— Ранее под строительство универсального концертного зала рассматривалась площадка в районе чаеразвесочной фабрики на Цесовской набережной, но по ряду причин, в том числе из-за позиции потенциального инвестора, от этой идеи пришлось отказаться. При этом в областном центре есть несколько площадок для такого объекта. Сегодня мы предлагаем профессиональному сообществу строителей, архитекторов, проектировщиков совместно определить оптимальное место для размещения такого культурного объекта , — отметил главный архитектор Иркутска Сергей Александров.

По условиям проведения конкурса территория должна располагаться преимущественно на незастроенной территории в зоне доступности основных транспортных артерий. Также необходима возможность подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения. Кроме этого, площадка должна соответствовать требованиям проведения мероприятий городского, областного и международного значений. ​

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