"Газпром" завершил укладку второй нитки "Турецкого потока" в России

"Газпром" завершил строительство второй нитки "Турецкого потока" в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) России, говорится в сообщении компании.

"Проект реализуется в соответствии с графиком. В частности, в Черном море полностью закончена глубоководная укладка морской части первой нитки газопровода, завершено строительство второй нитки в российской исключительной экономической зоне", — говорится в сообщении.

С 26 июня судно Pioneering Spirit ведет укладку второй нитки газопровода в турецкой исключительной экономической зоне. "Суммарно по двум ниткам на сегодняшний день уложено более 1,52 тысячи километров газопровода — порядка 81% от общей протяженности морского участка "Турецкого потока", — говорится в материале.

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство из России в Турцию газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы (срок ввода в эксплуатацию — 2019 год). "Газпром" рассматривает варианты продолжения "Турецкого потока" через Болгарию и Сербию, либо через Грецию и Италию.

РИА Новости