Кировэнерго: энергетики "Южных электрических сетей" расчистили от поросли более 340 гектаров трасс ВЛ

Производственное отделение "Южные электрические сети" филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Кировэнерго" подводит промежуточные итоги подготовки к осенне-зимнему периоду (ОЗП) 2018-2019 гг. К сентябрю энергетики отремонтировали более 1000 километров распределительных сетей – ВЛ 0,4 и 10 киловольт.

Одним из значимых объектов ремонтной программы Южных электрических сетей стал ремонт подстанции 110/35/10 кВ "Богородск", расположенной в Богородском районе Кировской области. На этом центре питания выполнен текущий ремонт силовых трансформаторов, 17 масляных выключателей, а также другого оборудования. От ПС "Богородск" зависит электроснабжение районного центра – поселка Богородский с населением боле 3000 человек, а также всех предприятий и организаций поселка, в том числе – социально значимых. Из крупных потребителей, зависящих от ПС "Богородск", можно выделить ООО "Богородский Молочный Завод" - одно из важнейших в Кировской области предприятий по производству молочной продукции.

Кроме того, энергетики выполнили ремонт подстанций "Нолинск" 110/35/10 кВ, "Кырчаны" 110/10 кВ, "Каринка 35/10 кВ, "Ухтым" 35/10 кВ, а также 253 трансформаторных подстанций (ТП) 10/0,4 кВ.

Для предотвращения отключений воздушных линий электропередачи (ВЛ) из-за перекрытия на поросль и падения деревьев на провода расчищено 346 га трасс ВЛ. Самые большие объемы расчистки трасс выполнены в Немском районе.

"Работы по подготовке к зиме ведутся во всех пяти производственных отделениях, - рассказал главный инженер филиала "Кировэнерго" Андрей Пушкарев, - от того, насколько качественно будут выполнены все плановые мероприятия производственной программы, зависит надежность функционирования электросетевого комплекса Кировской области в зимний период".

