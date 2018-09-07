Компания "ЕвроХим-ВолгаКалий" продолжает реализацию крупного социального проекта в Котельниково

Повышение качества жизни населения – приоритетная задача компании "ЕвроХим-ВолгаКалий", которая строит современное горнодобывающее предприятие и возводит новые жилые районы в Котельниково Волгоградской области.

Как сообщили в пресс-службе компании, современная городская среда создана в жилом районе "Восточный", где построены десять жилых домов, общежитие на 200 мест и гостиница — площадь жилой застройки составляет 19,7 тысячи квадратных метров. Удобство проживания обеспечивается, в том числе, и благодаря высокому уровню благоустройства – "Восточный" изобилует удобными скамейками, беседками, прогулочными дорожками и спортивными площадками для детей и взрослых. Важная составляющая - прекрасно спланированная улично-дорожная сеть. Всего с начала реализации проекта строительства новых жилых районов в микрорайоне "Восточном" проложено 26,3 тысячи квадратных метров дорог и пешеходных дорожек.

Детсад на сто мест и 29 индивидуальных коттеджей возведены в жилом районе "Дубовая роща", расположенном рядом с "Восточным". И сейчас жители города Котельниково Волгоградской области с нетерпением ожидают важного события – открытия нового детского сада.

Компания ответственно отнеслась к проектированию и строительству детского учреждения, в котором предусмотрено все для удобства маленьких воспитанников. Игровые, спальные комнаты, спортивный и музыкальный залы, учебные кабинеты оснащены детской мебелью, а также пандусами, лифтом и другими устройствами для детей с ограниченными возможностями.

Теплый сезон в Котельниково длится почти восемь месяцев, поэтому строители постарались, чтобы дети могли интересно и приятно проводить время на свежем воздухе в современных игровых комплексах и беседках. О безопасности маленьких котельниковцев позаботятся современные системы контроля управления доступом, видеонаблюдение, система оповещения и противопожарная сигнализация. Детский сад готов к эксплуатации и начнет работу после передачи объекта в муниципальную собственность.

Общий объем затрат инвестора на развитие жилых районов на первоначальном этапе составляет 4,5 млрд. рублей.

"Общий объем социальных расходов компании, включая поддержку науки и образования, модернизацию городской среды в городах присутствия, поддержку детского спорта, проведение в Новомосковске хоккейного турнира на Кубок "ЕвроХима", благотворительность и общественные проекты в регионах, составили в 2017 году 1,23 млрд. рублей, - отметил генеральный директор компании "ЕвроХим" Игорь Нечаев. - Также в прошлом году на строительство жилья для сотрудников предприятий компании, сопутствующей инфраструктуры и социальных объектов было направлено 1,44 млрд рублей".

Строительство в "Дубовой роще" начато только в 2017 году, но уже сегодня можно увидеть, как преображаются улицы жилого района и меняется облик города Котельниково в целом.

ИА "Высота 102"