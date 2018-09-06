Подкомитет D2 РНК СИГРЭ на 47-ой Сессии СИГРЭ

С 26 по 31 августа 2018 г. в Парижском Дворце Конгрессов прошла 47-я сессия Международного совета по большим электрическим системам высокого напряжения CIGRE. В этом году мероприятие привлекло более 8500 специалистов-энергетиков из разных стран мира, включая 3800 делегатов из числа научных работников, ученых, инженеров, технических специалистов, генеральных директоров.

Представители подкомитета D2 РНК СИГРЭ приняли активное участие в насыщенной программе 47-й сессии CIGRE и внесли свой вклад в работу профильных мероприятий Исследовательского комитета (ИК) D2. Отметим, что делегация базовой организации подкомитета D2 РНК СИГРЭ и ведущего научно-технический партнера РНК СИГРЭ – компании "РТСофт" – не только приняла участие в работе сессии, но и представила решения компании на своих площадках в рамках технической выставки CIGRE.

Важным событием для Исследовательского комитета D2 стала официальная передача полномочий от прежнего Председателя Международного ИК D2 CIGRE Филиппа Куэнадона (Philippe Quenaudon) избранному 14 мая на Административном совете CIGRE новому Председателю Исследовательского комитета D2 CIGRE, руководителю Подкомитета D2 РНК СИГРЭ, генеральному директору АО "РТСофт" Ольге Викторовне Синенко.

28 августа на очередном регулярном заседании Международного Исследовательского комитета D2 регулярные и наблюдательные члены Национальных комитетов, входящих в состав ИК D2, подвели итоги своей работы внутри каждой конкретной страны – участницы комитета. Руководителями и членами рабочих групп (РГ) и совместных рабочих групп (СРГ) по направлениям деятельности ИК были предоставлены отчеты по состоянию работ в каждой из них. Важнейшим пунктом повестки дня заседания стал выбор предпочтительных тем для следующей, 48-й, сессии CIGRE, которая состоится в Париже в 2020 году. В ходе совместного обсуждения предпочтительные темы CIGRE-2020 были сформированы и переданы в технический комитет CIGRE для рассмотрения на регулярном заседании, состоявшемся 1 сентября, и внесения их в стратегический план развития. Также в ходе заседания в состав ИК D2 в качестве члена и представителя от Российской Федерации был включен технический директор по электроэнергетике АО "РТСофт" Алексей Анатольевич Небера.

Ежедневно в течение всего периода сессии в залах Парижского Дворца конгрессов проходили заседания рабочих и совместных рабочих групп. Так, 29 августа состоялось стартовое заседание утвержденной недавно СРГ D2/C6.47 "Перспективные системы управления энергоресурсами на стороне потребителей", инициатором и руководителем которой является регулярный член ИК D2 от РФ А. А. Небера.

Ознакомиться с презентацией СРГ D2/C6.47 можно по ссылке.

29 августа состоялась и постер-сессия Исследовательского комитета D2, на которой авторы лично представили свои работы в формате стендовых докладов. В этом году в рамках ИК D2 было подготовлено 23 доклада по трем приоритетным тематикам:

ПТ1: возможности и сложности применения систем информации и связи в микросетях и распределённых энергоресурсах;



ПТ2: потенциальные применения и внедрение виртуализации сетей и инфраструктуры;



ПТ3: обеспечение надежности и безопасности в постоянно изменяющихся условиях.

Представители подкомитета D2 РНК СИГРЭ выступили на постер-сессии с двумя докладами:

"Разработка информационно-аналитической системы для автоматического анализа отказов и оценки функциональных показателей системы релейной защиты". Автор: Д. А. Жуков, ПАО "РусГидро". Ознакомиться с презентацией доклада можно по ссылке;



"Платформа анализа данных для интеллектуального управления жизненным циклом электросетевого оборудования". Авторы: А. И. Хальясмаа, С. А. Ерошенко ФГАОУ ВО "УрФУ имени первого Президента России Б. Н. Ельцина". Ознакомиться с презентацией доклада можно по ссылке.

Помимо самих авторов, возможность представить результаты своей работы на постер-сессии ИК D2 получили руководители РГ и СРГ Исследовательского комитета.

30 августа состоялось Групповое Дискуссионное Заседание (ГДЗ) Исследовательского Комитета D2. Формат проведения ГДЗ предполагал ответы основных докладчиков на заранее поставленные специальным репортером вопросы по предоставленным докладам. Кроме того, все зарегистрировавшиеся делегаты имели возможность принять участие в ГДЗ посредством внесения своих замечаний (spontaneous contributions) через специально разработанную онлайн-платформу.

После завершения сессии всем ее участникам предстоит большая работа по анализу, структурированию и применению в дальнейшей деятельности информации, полученной по итогам встреч, дискуссий, живых обсуждений с международными представителями отрасли.

"Международное сотрудничество, изучение инновационных технологий и влияние на их создание и внедрение – все эти возможности предоставляет СИГРЭ на протяжении многих десятков лет своим участникам", – уверена Председатель Исследовательского комитета D2 CIGRE, руководитель подкомитета D2 РНК СИГРЭ, генеральный директор "РТСофт" Ольга Викторовна Синенко.

Подробнее о мероприятии можно узнать на сайте Подкомитета D2: http://d2_rus.cigre.ru/