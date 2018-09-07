В Китае запускается новый медеплавильный завод

Китайская государственная компания Western Mining сообщила о начале процедуры запуска своего нового медеплавильного завода в провинции Цинхай на северо-западе страны.

Предприятие производительностью 100 тыс. т в год должно дать первую коммерческую продукцию в октябре текущего года. Стоимость проекта составила около 2,5 млрд. юаней ($366 млн.).

Как отмечает китайское издание "Shanghai Metals Market", завод Qinghai Western Mining станет предпоследним медным проектом, вступившим в строй в национальной металлургической отрасли в текущем году. В целом в 2018 г. планировалось запустить мощности по выплавке 900 тыс. меди в год. Из них пока не завершено строительство только завода SDIC Jincheng Metallurgy на 100 тыс. т в год.

Для компании Western Mining после запуска плавильного завода приоритетным проектом станет расширение производительности медного рудника Yulong в соседней провинции Тибет. Компания намерена инвестировать 8 млрд. юаней ($1,17 млрд.) в доведение объема выпуска меди в концентрате до 130 тыс. т в год к концу 2020 г. В настоящее время этот показатель составляет лишь около 15 тыс. т в год.

ИИС "Металлоснабжение и сбыт"