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Производство

В Китае запускается новый медеплавильный завод

В Китае запускается новый медеплавильный завод

7 сентября 2018, 16:03
Рубрика: Производство
Метки: МЕДЬ

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Китайская государственная компания Western Mining сообщила о начале процедуры запуска своего нового медеплавильного завода в провинции Цинхай на северо-западе страны.

Предприятие производительностью 100 тыс. т в год должно дать первую коммерческую продукцию в октябре текущего года. Стоимость проекта составила около 2,5 млрд. юаней ($366 млн.).

Как отмечает китайское издание "Shanghai Metals Market", завод Qinghai Western Mining станет предпоследним медным проектом, вступившим в строй в национальной металлургической отрасли в текущем году. В целом в 2018 г. планировалось запустить мощности по выплавке 900 тыс. меди в год. Из них пока не завершено строительство только завода SDIC Jincheng Metallurgy на 100 тыс. т в год.

Для компании Western Mining после запуска плавильного завода приоритетным проектом станет расширение производительности медного рудника Yulong в соседней провинции Тибет. Компания намерена инвестировать 8 млрд. юаней ($1,17 млрд.) в доведение объема выпуска меди в концентрате до 130 тыс. т в год к концу 2020 г. В настоящее время этот показатель составляет лишь около 15 тыс. т в год.

ИИС "Металлоснабжение и сбыт" 

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