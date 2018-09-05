Включена в транзит электроэнергии высоковольтная кабельная линия в районе МЦК "Андроновка"

ПАО "МОЭСК" (входит в группу компаний "Россети") включило в действующую сеть новую кабельную линию 110 кВ "ТЭЦ 11 – Фрезер, 1 цепь" в ЮВАО г. Москвы. Кабельная линия построена специалистами дочернего общества компании АО "МОЭСК – Инжиниринг" для повышения надежности электроснабжения потребителей Юго-Восточного административного округа г. Москвы вместо воздушной линии. Кроме того, ликвидирована воздушная ЛЭП 110 кВ "ТЭЦ-11 – Фрезер 1,2", проходившая в городской застройке в районе шоссе Фрезер и над станцией МЦК "Андроновка". Это позволило освободить территорию для дальнейшего развития инфраструктуры.

Дополнительный прирост потребности в электрической энергии на юго-востоке столицы связан со строительством жилья и объектов инфраструктуры, развитием транспортной системы.

При строительстве кабельной линии (КЛ) применялось самое современное оборудование: экологичный кабель на номинальное напряжение 110 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена. Этот тип кабеля обеспечивает высокую пропускную способность КЛ – 600 Ампер в нормальном режиме. На линии смонтировано 42 единицы кабельной арматуры – соединительных и концевых муфт.

Длина кабельной линии составляет 3,06 км. Более половины строительной длины – 1, 63 км энергостроители прошли закрытым способом при помощи метода горизонтально-направленного бурения, чтобы строительство не мешало привычному образу жизни москвичей.

Технический надзор за строительством кабельной линии вели специалисты филиала ПАО "МОЭСК" – Московские высоковольтные сети (МВС). Заместитель начальника управления по эксплуатации кабельных линий МВС Александр Авильчев отметил, что осуществление проекта повысило надежность электроснабжения потребителей ЮВАО.