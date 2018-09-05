Заместителя генерального директора ЗАО "ЗЭТО" отметили за вклад в успешное выполнение 5-летней инвестпрограммы ОАО "Сетевая компания"

В Казани прошло чествование строителей-энергетиков, по случаю успешного выполнения инвестиционной программы ОАО "Сетевая компания". В мероприятии, посвященном тем, кто реализовал масштабные планы многих поколений энергетиков, приняли участие руководители республиканских министерств и ведомств, представители подрядных организаций и ОАО "Сетевая компания".

В своем выступлении перед собравшимися генеральный директор ОАО "Сетевая компания" Ильшат Фардиев поблагодарил всех представителей компаний и специалистов, внесших значительный вклад в строительство значимых энергообъектов в Республике Татарстан.

Инновационные решения для энергетиков Татарстана были реализованы при реконструкции и строительстве таких значимых столичных объектов как ПС 500 кВ "Киндери" – крупнейшего центра питания Казани, ПС 220 кВ Центральная - одной из узловых подстанций, составного элемента кольца 110 кВ, охватывающим столицу республики, ПС 110 кВ "Южная" - важнейшего элемента транзитного узла 110кВ. Большие объемы работ были проведены в Нижнекамском энергорайоне, где были построены ПС 500 кВ Щелоков и ПС 220 кВ Бегишево, ставшие центрами питания предприятий нефтехимического комплекса и нефтедобывающих потребителей РТ. Заслуживают особых слов реконструкции, проведенные третьей подстанции напряжением 500 кВ – "Бугульма", строительство обусловленной ростом промышленного производства ПС 110 кВ "Юбилейная".

Приятно отметить, что на каждом из перечисленных объектов применено современное оборудование великолукского ЗАО "ЗЭТО". В связи с чем, за плодотворное эффективное сотрудничество и за вклад в успешное выполнение 5-летней инвестпрограммы ОАО "Сетевая компания" награжден заместитель генерального директора ЗАО "ЗЭТО" Антон Митрофанов.

В рамках мероприятия более ста сотрудников и представителей подрядных организаций были заслуженно награждены, получив почетные звания, федеральные, республиканские и награды ОАО "Сетевая компания".