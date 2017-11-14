XVIII Международная специализированная выставка "РАДИОЭЛЕКТРОНИКА И ПРИБОРОСТРОЕНИЕ RADEL"

С 18 по 20 сентября 2018 в Санкт-Петербурге в КВЦ "Экспофорум" пройдет 18-я международная специализированная выставка "РАДИОЭЛЕКТРОНИКА И ПРИБОРОСТРОЕНИЕ" (RADEL). Общая площадь выставки составляет 3960 кв.м., участвуют более 100 компаний из 10 стран мира. Организатором мероприятия выступает ВО "ФАРЭКСПО".

В этом году на выставке представлены множество новинок, последних разработок и новых решений в области радиоэлектроники и приборостроения. Программа выставки, усиленна выступлениями западных спикеров высочайшего класса, включает семинары на актуальные темы отрасли.

Впервые в России RADEL проводится совместно с международной выставочной компанией Messe München GmbH, организатором крупнейшей мировой выставки электроники, оборудования, компонентов и технологий производства электроники Productronica. Компания Messe Munchen имеет более 70 зарубежных представительств и сети филиалов в Европе, Азии, Африке и Южной Америке. Используя ресурсы глобальной сети компании, информация о выставке распространена во многих странах мира.

В выставке принимают участие компании из России, США, Финляндии, Китая, Англии, Германии и других стран. Традиционно свою продукцию представят такие известные компании, как: Keysight Technologies, Rohde & Schwarz, Tecoo Electronics Co., Ltd, Клевер Электроникс, ПРОСОФТ, ПРОЧИП, Глобал Инжиниринг, АВИВ Групп, СЕРТЕК, ПРОТОН, Совтест АТЕ и многие другие.

Впервые на выставке RADEL присутствуют компании Tison, Миллаб, Transfer Multisort Elektronik, ОКБ Мэл, Уран, Контакт-Модуль, МНИПИ, НИ ТГУ.

В программе выставки семинары на следующие темы:

новое поколение полупроводниковой продукции, интегральных микросхем в том числе для приемно-передающей аппаратуры;

лазерная пайка и другие инновационные технологии для производства микроэлектроники;

новые программы для проектирования и моделирования РЧ/СВЧ устройств;

организация в области мелкосерийного производства электроники,

перспективные разработки источников вторичного электропитания,

новые полупроводниковые компоненты от отечественных и зарубежных производителей и другие.

Впервые в России с докладами выступит всемирно известный эксперт в области печатных плат - Доктор Хаяо Накахара (Dr. Hayao Nakahara). Обладатель докторской степени по электротехнике, он более 25 лет занимается консалтинговой работой во всех аспектах бизнеса печатных плат. Выступления доктора Хаяо Накахара будут посвящены обзору мирового рынка печатных плат, прогнозам развития; ведущим производителям печатных плат; cамым передовым технологиям: модифицированный полуаддитивный процесс изготовления печатных плат (mSAP), ANYLAYER - технология создания металлизированных межслойных переходных отверстий между любыми слоями, автомобильные печатные платы, платы для новых поколений смартфонов и др.

Из новинок, с которыми можно познакомиться на стендах, можно выделить продукцию компаний "ПРОЧИП", "Микран", "ПРИСТ", "АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК источники электропитания" и других. Компания "ПРОЧИП" представит обновлённую линейку широкоформатных дисплеев Spanpixel от компании Litemax, новые суперкомпактные промышленные Ethernet разъемы HARTING ix industrial, новые решения для освещения от MENTOR, новые промышленные джойстики от компании Grayhill, джойстики со встроенным энкодером и кнопочным переключателем для ответственных применений.

Компания "Микран" представит векторный анализатор цепей Р4226А (с расширенными возможностями), синтезатор частот Г7М-50 (с расширенным диапазоном частот) и другие. Компания "ПРИСТ" презентует лабораторный тестер GBM-73000, GBM-73080, программируемые электронные нагрузки серии АКИП-1373, USB-осциллографы АКИП серии АКИП-75000D, электронные нагрузка серии АКИП-1301Т – АКИП 1305Т, осциллографы высокого разрешения Teledyne LeCroy WavePro HDR и другие. Компания "АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК источники электропитания" представит на стенде изделия собственной разработки и производства: новые DC/DC модули питания серии МДМ-П, АC/DC модули питания серии МАА-П, DC/DC стабилизаторы напряжения серии МДС.

Выставка Radel проходит одновременно с выставками "Автоматизация" и "Промышленная электротехника и приводы".

Время работы выставки: 18 и 19 сентября - с 10.00 до 18.00, 20 сентября - с 10.00 до 16.00.