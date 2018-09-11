ФСК ЕЭС повысит обеспеченность Сахалина и Приморья электроэнергией

Глава ФСК ЕЭС Андрей Муров, губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко и врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко на полях Восточного экономического форума подписали двусторонние соглашения о совместных действиях по развитию электросетевой инфраструктуры для стимулирования экономического роста регионов. Для повышения обеспеченности потребителей энергией и поддержания уровня надежности снабжения оба документа предполагают использование объектов распределенной генерации дочерней компании ФСК ЕЭС – "Мобильные ГТЭС".

Передвижные электростанции и дизель-генераторы компании "Мобильные ГТЭС" будут применяться для электроснабжения населенных пунктов Ногликского района Сахалинской области, Тернейского и Красноармейского районов Приморского края.

Кроме того, ФСК ЕЭС и администрация Приморского края договорились о взаимодействии в сферах цифровизации, промышленного внедрения инноваций, разработки и применения информационно-телекоммуникационных технологий в электроэнергетике.

"Мобильные ГТЭС" обладают наибольшим в России опытом реализации проектов распределенной генерации. Компания владеет 19 газотурбинными электростанциями суммарной мощностью 427,5 МВт. Все оборудование располагается на передвижных платформах, при необходимости установки могут быть перебазированы и оперативно введены в работу на новом месте – оборудование обеспечивает выдачу номинальной мощности уже через семь минут после пуска.

Мобильные электростанции могут эксплуатироваться как в пиковом, так и в базовом режиме. Для повышения надежности электроснабжения потребителей в 2018 году компания "Мобильные ГТЭС" внедрила цифровой комплекс РСДУ-5, объединивший разрозненную информацию от различных автоматизированных систем, подсистем и датчиков. Он позволяет осуществлять непрерывный контроль работы оборудования в дистанционном режиме, что сокращает время реакции на любые технологические отклонения.

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Компания "Мобильные ГТЭС" (100-процентное дочернее общество ФСК ЕЭС) была создана в 2006 году для обеспечения надежной работы Московской энергосистемы в часы пиковых нагрузок. С тех пор реализовано более 20 крупных проектов общей мощностью 1,1 ГВт. В том числе мобильные генерирующие установки применялись после аварии на Саяно-Шушенской ГЭС в Республике Хакасия в 2009 году, во время ликвидации последствий землетрясения в Республике Тыва в 2011 году, для обеспечения надежного электроснабжения объектов Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи в 2014 году.

