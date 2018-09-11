МТС объявила о запуске первой в России федеральной сети NB-IoT для интернета вещей

МТС первой среди российских операторов построила инфраструктуру для сервисов и устройств интернета вещей в стандарте LTE на основе технологии NB-IoT (Narrow Band IoT). Она снизит затраты государства и бизнеса на развитие цифровой экономики и умных городов.

МТС уже провела успешные запуски сети NB-IoT в 20 городах России, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Казань, Ставрополь, Невинномысск, Ростов-на-Дону, Омск, Тверь, Альметьевск, Арск, Томск, Нижний-Новгород, Сургут, Владивосток, говорится в сообщении компании. До конца 2018 года оператор обеспечит сплошное покрытие NB-IoT во всех городах-миллионниках и в ряде крупных городов России, а также предоставит сервисы для работы с умными устройствами.

Решения на базе NB-IoT востребованы во всех сферах применения интернета вещей, в том числе транспорт, энергетика, добывающая и обрабатывающая промышленность, контроль расхода энергоресурсов в ЖКХ, ретейл, медицина, умный дом, системы мониторинга и управления инфраструктурой умного города, безопасность объектов, уточнили в компании. Новая инфраструктура МТС обеспечит государственным, муниципальным предприятиям и бизнесу быстрое, экономически эффективное и безопасное подключение к интернету вещей.

Появление федеральной сети NB-IoT существенно снизит бюджет на внедрение IoT-решений и развитие умных городов: по сравнению с существующими стандартами для M2M сеть нового стандарта обладает увеличенной емкостью сети, высокой радиочувствительностью, долгим сроком службы и низкой стоимостью радиомодулей. Пользователи смогут подключать к базовой станции десятки тысяч устройств, способных работать в сложных условиях прохождения сигнала до 10 лет без подзарядки.

"Российский рынок IoT переходит в новую фазу: перспективные технологии, которые недавно тестировались, сегодня становятся готовыми коммерческими решениями, — считает вице-президент по продажам и обслуживанию МТС Кирилл Дмитриев. — Запуск сети NB-IoT переводит пилотные IoT-проекты в статус индустриальных продуктов, которые широко востребованы бизнесом в различных отраслях".

МТС, по оценке AC&M, остается лидером рынка интернета вещей по числу телематических SIM-карт на протяжении последних лет. По данным на конец третьего квартала 2017 года, на оператора приходится 42% рынка.

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