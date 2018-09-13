Невинномысску выделили средства на строительство путепровода

Постановление правительства Ставропольского края о внесении изменений в краевую адресную программу на 2018 год, которым предусмотрены субсидии городу Невинномысску, вышло 10 сентября, а спустя два дня состоялось заседание городской думы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Невинномысска.

Замглавы города, руководитель финансового управления администрации Невинномысска Ольга Колбасова выступила с докладом "О внесении изменений в решение Думы города Невинномысска от 19.12.2017 №217-23 "О бюджете города Невинномысска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов":

- Данный проект решения о бюджете города предусматривает: увеличение бюджета города по доходам в 2018 году на 408 миллионов 197,80 тысяч рублей, увеличение бюджетных ассигнований по расходам в 2018 году составит 409 миллионов 255,50 тысяч рублей, – рассказала Ольга Колбасова, - увеличен бюджет города по доходам и расходам на плановый период 2019 и 2020 годов. И это тоже связано с выделенными деньгами на строительство путепровода.

Финансовые средства поступили из федеральной и краевой казны по системе "Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения)". Сметная стоимость строительства нового путепровода не маленькая – более 1 миллиарда 800 миллионов рублей. На этот год для начала работ по возведению новой дороги, как уже было сказано выше, выделено 408 миллионов рублей, на 2019 год предусмотрено 717 миллионов рублей, на 2020 год – 576 миллионов рублей.

Депутаты единогласно проголосовали "за" внесение таких изменений в городской бюджет.

Напомним, что решение о строительстве путепровода в Невинномысске было принято на заседании краевого градостроительного совета под председательством губернатора Владимира Владимирова, который рекомендовал администрации создать проект путепровода через железную дорогу с участками автодорожных подходов от ул. Степная и ул. Партизанская. Путепровод будет состоять из четырех полос для движения, с обеих сторон - пешеходные тротуары. Ширина путепровода – чуть более 23 метров, длина – 300,85 м. Также проектом предусмотрены две кольцевые развязки. Путепровод обеспечит удобное, быстрое и безопасное транспортное движение между функциональными зонами города и увеличит пропускную способность автодорожной сети.

РуФокс