Орешкин: Механизмы нацпроектов могут стать поддержкой для инвесторов в инфраструктуру РФ

Механизмы, предусмотренные в национальных проектах, могут стать поддержкой компаний, которые будут инвестировать в инфраструктуру РФ, в бюджете на трехлетку помощь им на эти цели не предусмотрена, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

В августе помощник президента РФ Андрей Белоусов сообщил о договоренности совместно решить, как без ущерба для текущей деятельности компаний стимулировать их инвестиции в инвестпроекты, соответствующие приоритетам майского указа президента РФ. Ожидается, что список подобных проектов, отвечающих интересам и компаний, и государства, будет сформирован до 15 октября.

Позже Белоусов сообщил, что правительство разработает меры поддержки для компаний, которые будут инвестировать в приоритетные проекты. По его словам, стабилизационная оговорка, госгарантии, субсидирование НИОКР и процентных ставок рассматриваются как меры поощрения компаний, которые будут инвестировать в приоритетные проекты.

"Есть тот портфель инструментов, которыми пользуется правительство в разных программах — и в промышленности, и в сельском хозяйстве, и в других направлениях. Все они могут быть задействованы", — сказал Орешкин журналистам в кулуарах ВЭФ.

"У нас сейчас в бюджете не заложено. Сейчас бюджет у нас уже готов, де-факто на ближайшую трехлетку там таких механизмов нет. Но есть механизмы, в том числе в национальных проектах, которые могут быть использованы", — сказал министр, отвечая на вопрос, может ли быть заложена в федеральный бюджет поддержка инвестиций компаний.

"Здесь главная задача, понятно, что не вмешиваться в частные проекты компаний, которые есть, но совместно с компаниями, не только с этими, поработать над реализацией тех проектов, которые связаны. Вы говорите про комплексный план. Многие компании могут здесь поучаствовать. Причем интерес такой двойной может быть для компании. Помимо прямой инвестиции, реализация тех или иных инфраструктурных проектов будет одновременно означать повышение спроса на продукцию тех компаний, которые инвестируют. Это и металлургическая отрасль, и машиностроение, и производство тех же локомотивов и так далее", — сказал Орешкин.

"Например, инвестиции компаний в высокоскоростные железные дороги вернется к ним дополнительным спросом на их продукцию. Это дополнительные каналы, которые могут быть взаимовыгодными. И здесь координация между правительством и бизнесом будет только способствовать реализации большего количества проектов", — продолжил он.

Орешкин отметил, что речь идет как о проектах из инвестпрограмм компаний, так и о проектах, выходящих за рамки их первоначальных инвестпланов. "И те, и те возможно. Правительство здесь не то, что предлагает … Правительство здесь выступает с точки зрения координации контактов компании и нахождения совместных проектов, возможно, какой-то поддержки дополнительной таких крупных проектов", — сказал министр.

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