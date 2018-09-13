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Инвестиции (проекты)

РЖД: строительство моста на Сахалин окупится за 26 лет

РЖД: строительство моста на Сахалин окупится за 26 лет

13 сентября 2018, 17:32
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ИНВЕСТИЦИИ, РЖД

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В РЖД рассчитали период окупаемости проекта по строительству мостового перехода с материковой части России на остров Сахалин. "Окупаемость инвестиционных вложений РЖД может быть достигнута за 26 лет",— заявил ТАСС представитель компании. По его словам, экономическая эффективность проекта рассчитывалась "в увязке" с проектом по развитию Восточного полигона сети железных дорог (БАМ и Транссиб). Его реализация позволит увеличить объем перевозок угля на Дальний Восток до 195 млн тонн в год.

В среду, 12 сентября, президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме вновь поручил проработать проект строительства моста на Сахалин, просчитать объем перевозок и оценить экономическую целесообразность проекта. РЖД оценивала грузовую базу для моста на Сахалин в 8,5 млн т, а с планируемым строительством нового глубоководного порта — в 46,9 млн. Между тем источники газеты "Ведомости" в угольной отрасли заявили, что для самоокупаемости моста на Сахалин грузов недостаточно: в основном это был бы уголь, но пока ни один из грузовладельцев не заинтересовался в перевалке угля через остров.

Ранее “Ъ” сообщал, что на строительство моста потратят 540 млрд руб. — в 3,5 раза дороже, чем на мост в Крым. Еще 90 млрд руб. потребуется на модернизацию путей на самом острове. Помимо моста рассматривается вариант строительства тоннеля.

Коммерсант

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