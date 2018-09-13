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Контракты

В Санкт-Петербурге заложат судно-ярусолов для архангельской компании

В Санкт-Петербурге заложат судно-ярусолов для архангельской компании

13 сентября 2018, 15:07
Рубрика: Контракты
Метки: СТРОИТЕЛЬСТВО

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Судно-ярусолов (рыболовное судно, предназначенное для морского ярусного лова рыбы) для архангельской рыбодобывающей компании "Глобус" будет заложено на судостроительном заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге. Об этом в четверг сообщила ТАСС в кулуарах II Международного рыбопромышленного форума министр агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области Ирина Бажанова.

"14 сентября будет заложен ярусолов-процессор, закладка будет проходить на "Северной верфи" в Санкт-Петербурге - это ярусолов "Марлин" для ООО "Глобус". Это значимое событие, на церемонии будет присутствовать губернатор Архангельской области. Под строительство новых судов предприятие получит 20% квот на вылов рыбы дополнительно", - сказала Бажанова.

Как отметила министр, в 2017 году Архангельский траловый флот начал строительство четырех траулеров, поддержанных инвестиционными квотами на вылов рыбы, на Выборгском судостроительном заводе. Первый из них выйдет в море в 2019 году.

ТАСС

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