Японский проект легкого метро в Воронеже обойдется почти в 30 млрд рублей

Предварительный объем инвестиций в проект строительства легкого метро в Воронеже по японскому проекту оценивается почти в 30 млрд рублей. Об этом в интервью ТАСС на полях Владивостокского экономического форума рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис.

"Уровень инвестиций пока очень предварительный - весь этот проект может стоить порядка 30 млрд рублей. Но, конечно, сейчас очень многое зависит от того, на сколько изменится стоимость земельных участков, и от того, что могут вложить в этот проект девелоперы", - сказал он. Проект разрабатывается в рамках работы российско-японской рабочей группы по вопросам городской среды и является ключевым среди других совместных проектов двух стран в области развития городской среды, добавил Чибис.

"Ключевой проект, над которым сейчас работают и японские, и российские партнеры - это система легкорельсового общественного транспорта. Город Воронеж - миллионник, там необходимо развивать транспортную систему", - подчеркнул замминистра. Проект легкого метро предусматривает редевеломент территорий по принципу транспортноориентированного проектирования для "бесшовного" прохождении пассажиром маршрута, чтобы из вагона пассажир попадал сразу в общественное пространство, указал замминистра.

"Безусловно, этот проект будет реализовываться в рамках государственно-частного партнерства. Если все получится, это будет типовое тиражируемое решение, которое можно делать и в других российских городах", - заключил собеседник агентства.

ТАСС