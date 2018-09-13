54 га трасс ЛЭП расчищено в юго-западном энергорайоне

С начала 2018 года специалисты филиала ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западные электрические сети (группа "Россети") расчистили 54 га просек шести воздушных линий электропередачи напряжением 35-110 кВ.

Данные высоковольтные линии обеспечивают электроснабжение более сотни тысяч человек, ряда социальных объектов Новороссийского, Геленджикского, Крымского и Абинского районов Краснодарского края.

– Расчистка и расширение просек, вырубка отдельно стоящих деревьев, угрожающих падением на провода, являются неотъемлемой частью проведения ремонтной программы. Деревья, растущие на границе просеки, могут стать причиной нарушений энергоснабжения потребителей, возникновения пожаров и травматизма людей, – пояснил директор Юго-Западного филиала Дмитрий Головаха. – Особенно высок риск при неблагоприятных погодных условиях – сильном порывистом ветре, обильных снегопадах и гололеде.

Особое внимание уделяется расчистке просек распределительной сети классом напряжения 0,4-10 кВ, проходящих в непосредственной близости от частных домовладений. Ответственность за санитарную обрезку таких веток законодательством возложена на собственников земельных участков – администрацию, предприятия, организации и владельцев частных домов. Если расстояние от ветвей деревьев до проводов ВЛ минимально, необходимо подать заявку на отключение линии и только потом самостоятельно произвести санитарную обрезку в радиусе не менее одного метра от линии.

Получить консультацию можно по телефону горячей линии Кубаньэнерго с единым федеральным номером 8-800-100-15-52 (звонок по России бесплатный).