Глава РусГидро Николай Шульгинов проверил ход подготовки Биробиджанской ТЭЦ к предстоящей зиме

В рамках рабочей поездки по Дальнему Востоку Председатель Правления – Генеральный директор ПАО "РусГидро" Николай Шульгинов провел в Биробиджане совещание по подготовке Биробиджанской ТЭЦ к предстоящей зиме. В ходе визита Николай Шульгинов посетил станцию и обсудил ход ремонтной кампании с руководством Дальневосточной генерирующей компании и Биробиджанской ТЭЦ.

На сегодняшний день на Биробиджанской ТЭЦ все текущие ремонты оборудования завершены, проведен капитальный ремонт одного котла, к октябрю завершится капитальный ремонт еще двух котлов, закончены запланированные ремонтные работы на тепловых сетях Дальневосточной генерирующей компании, исходящих от ТЭЦ.

"В 2018 году финансирование ремонтной и инвестиционной программ Биробиджанской ТЭЦ мы увеличили на 70%, из них 75 млн рублей – это привлеченные компанией кредитные средства, источника возврата для которых пока нет", – отметил Михаил Шукайлов, генеральный директор Дальневосточной генерирующей компании.

В феврале 2018 года между энергетиками и Правительством Еврейской автономной области было подписано Соглашение о сотрудничестве в сфере повышения надежности теплоснабжения жителей Биробиджана. Со своей стороны Правительство ЕАО обещало определить источники финансирования дополнительных ремонтной и инвестиционной программ ТЭЦ и способствовать проведению мероприятий по повышению энергоэффективности жилого фонда и социальных объектов Биробиджана и повышению надежности муниципальных тепловых сетей, но вопрос с финансированием расходов ДГК до сих пор не решен. Компания вынуждена привлекать кредиты.

Подводя итоги совещания Николай Шульгинов подчеркнул, что подготовка Биробиджанской ТЭЦ к отопительному сезону находится под особым контролем РусГидро. "Сроки и объемы ремонтной программы выполняются, но и в следующем году необходимо выполнить такой же объем ремонтов, провести капитальный ремонт как минимум двух котлов. Программа есть, а учета расходов на нее в тарифе или в бюджете города мы не видим. Остро стоит вопрос и с платежной дисциплиной потребителей. Только население города имеет долг за тепловую энергию более 300 млн рублей. Это фактически сумма двухлетней ремонтной программы станции. В 2019 году на программу капитального и текущих ремонтов ТЭЦ необходимо будет направить еще свыше 150 млн рублей", – заявил глава РусГидро. На совещании также было проведено обсуждение необходимости разработки программы комплексной модернизации ТЭЦ, включая теплосети, с 2023 года и определения источников ее финансирования.