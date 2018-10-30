ГК "ССТ" обогревает "летающую тарелку"

Группа компаний "Специальные системы и технологии" разработала и внедрила систему электрообогрева для Живописного моста.

Автомобильный Живописный мост через Москва-реку расположен в Северо-Западном административном округе города Москвы в районе Хорошево-Мневники. Сооружение является уникальным, так как располагается вдоль реки, а не поперек. Центральный пролет моста длиной 409,5 метра не имеет опор в реке, а подвешен на 72 вантах к металлической арке, установленной перпендикулярно магистрали на неподвижные опоры, смонтированные в воде. Высота арочного пилона составляет 105 метров над уровнем реки, а пролет арки – 138 метров.

Знаменитым мост сделали не только его конструкция и размер, но и стеклянная подвесная капсула, которую москвичи называют "летающей тарелкой". Ее вес — 1000 тонн, длина — 33 метра, высота — 24 м.

Подвесная капсула оборудована системами электрообогрева, которые предотвращают образование на конструкции ледяной корки, многократно увеличивающей ее вес. Обогрев также крайне важен для безопасности дорожного движения на автомобильном мосту: он не позволяет снежно-ледяным массам скапливаться на кровле смотровой площадки и падать вниз на проезжую часть.

Решением этих задач занимались специалисты инжиниринговой компании "ССТэнергомонтаж", входящей в ГК "ССТ". Они разработали проект сложной системы обогрева с применением саморегулирующихся нагревательных кабелей и нагревательных плит, подогрева наружного и внутреннего остекления, обогрева водосточных элементов сооружения.

После тщательного анализа конструкции и проведения необходимых расчетов весь смотровой комплекс был поделен на семь частей, участвующих в системе электрообогрева:

1. непрозрачная кровля смотровой площадки;

2. непрозрачная кровля мостика-галереи;

3. светопрозрачные конструкции (стеклопакеты) с электрообогревом верхней половины смотровой площадки до экватора и алюминиевые профили по экватору;

4. светопрозрачные конструкции (стеклопакеты) с электрообогревом нижней половины смотровой площадки от экватора;

5. внутренние стеклопакеты;

6. капельники смотровой площадки и галереи;

7. элементы крепления смотровой площадки.

Для каждой части было предложено свое решение. Общая длина нагревательного кабеля, задействованного в проекте, — 13,4 км; номинальная мощность — 402 кВт.

Конструкция плит для непрозрачной кровли смотровой площадки представляет собой каркас из стального профиля, закрытый с обеих сторон стальными листами. Внутри разложен специальный резистивный кабель. Специально проведенные расчеты определили необходимую удельную мощность тепловыделения нагревательных плит, которая составляет 300-400 Вт/м2. Для удержания всех 270 плит были разработаны особые крепления на основе струбцин.

Сток талой воды с кровель смотровой площадки, галерей и обогреваемых стеклопакетов обеспечивает система обогрева капельников кровель смотровой площадки и переходных галерей на основе саморегулирующихся нагревательных секций производства ГК "ССТ", меняющих свое тепловыделение в зависимости от условий окружающей среды. Нагревательные секции с саморегулирующимся кабелем применяются для обогрева горизонтального переплета стеклопакетов, расположенного по линии экватора.

Для диспетчеризации всей системы специалисты компании "ССТэнергомонтаж" разработали алгоритм позонного управления электрообогревом "летающей тарелки" на основе сигналов специальных датчиков осадков, воды, влажности и температуры воздуха. Кроме прочего, система предусматривает передачу информации в диспетчерскую по протоколу Modbus RTU и отправку СМС-сообщений.

Применение автоматизированной системы позволяет не только организовать гибкое управление работой системы электрообогрева, но и осуществить существенную экономию электроэнергии.

Специалисты "ССТэнергомонтаж" проделали колоссальную работу – от создания уникального проекта до монтажа системы электрообогрева на одном из самых красивых мостов Москвы.

Группа компаний "Специальные системы и технологии" начала одной из первых в России в 2004 году заниматься проектированием систем электропитания и управления обогревом светопрозрачных конструкций. В число крупнейших проектов входят здания Московского Международного университета на Ленинском проспекте, административно-делового комплекса Москва-Сити, бассейна и конгресс-центра гостиницы "Москва".