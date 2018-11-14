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Инвестиции (проекты)

Северная Осетия направит в 2019 году 200 млн рублей на ремонт дорог в Моздокском районе

Северная Осетия направит в 2019 году 200 млн рублей на ремонт дорог в Моздокском районе

14 ноября 2018, 17:50
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ИНВЕСТИЦИИ
Отрасль: Строительство 

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Власти Северной Осетии направят в 2019 году 200 млн рублей на ремонт дорог в самом отдаленном от Владикавказа Моздокском районе. Об этом сообщил в пятницу председатель комитета дорожного хозяйства республики Тариэль Солиев на выездном совещании в районе с участием главы региона Вячеслава Битарова.

"В следующем году из дорожного фонда республики на Моздокский район выделят 200 млн рублей. При этом подрядчик обязательно должен быть местным", - приводит слова Солиева пресс-служба главы и правительства республики.

Кроме того, из федерального бюджета будет выделено 333,6 млн рублей на первый этап строительства прямого дорожного сообщения между Владикавказом и Моздокским районом. Протяженность автодороги Владикавказ - Моздок, в которой республика давно испытывает необходимость, составит 61,6 км. Общий объем средств оценивается в 1 млрд 700 млн рублей.

Как сообщалось, трасса будет проходить внутри республики. В настоящее время из Моздокского района во Владикавказ возможно доехать через Ингушетию или Кабардино-Балкарию. Строящаяся дорога позволит существенно сократить путь.

ТАСС

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