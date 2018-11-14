О КОНКУРСЕ

Конкурс «Цифровой прорыв» проводится по инициативе ПАО «Россети» с целью содействия реализации стратегии цифровизации электросетевого комплекса и поиска новых инновационных технологий, а также формирования отраслевой инновационной среды для стимулирования повышения инвестиционной привлекательности электросетевого комплекса.

Конкурс проводится при поддержке Минэнерго России, Российского энергетического агентства Минэнерго России, Комитета по энергетике ГД РФ, РСПП и ведущих ассоциаций ТЭК. Оператор организации и проведения конкурса - Центр развития коммуникаций ТЭК.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

Цель конкурса — стимулирование внедрения цифровых инноваций, новых технологий, технических цифровых решений, новейших научных разработок, связанных с использованием оборудования и технологий в электросетевом комплексе.

Конкурс «Цифровой прорыв» не только поможет выстроить эффективный диалог между производителями оборудования и его потребителями, государством, властью, наукой, но и станет одним из инструментов стимулирования внедрения цифровых технологий в электроэнергетике.

Задачи конкурса:

определение наиболее инновационных проектов, связанных с использованием цифровых технологий, способствующих развитию отечественного энергетического комплекса

выявление и внедрение наиболее значимых для российской энергетики технологических и проектных цифровых решений

выявление эффективных путей стимулирования отечественных инновационных разработок.

ЧАСТНИКИ КОНКУРСА

К участию приглашаются:

Электросетевые компании

IT компании

Предприятия энергетического машиностроения и сервиса, обеспечивающие электросетевой комплекс страны передовыми цифровыми технологиями и оборудованием

В конкурсе принимают участие компании, использующие отечественное оборудование с целью реализации основной деятельности.

На конкурс могут быть представлены любые проекты компаний, направленные на развитие цифровизации энергетики.

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА

1. Лучшие цифровые технологические решения

Реализованные проекты или цифровые технологии, которые позволяют изменить технологические процессы в энергетике.

Идеи, связанные с развитием цифровизации энергетики и имеющие потенциал для внедрения.

2. Лучшая профессиональная команда

Оцениваются усилия менеджмента по созданию, поиску и внедрению передовых цифровых решений.

3. За высокую информационную активность

Оценивается активность компаний в публичном пространстве по вопросам, связанным с цифровизацией энергетики.

4. За высокий социальный эффект

Оценивается влияние проекта на улучшение жизни населения и развитие общества.

ПОДАЧА ЗАЯВКИ

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку. Заполненную заявку на участие и описание проекта необходимо отправить на эл.адрес info@esipova.ru до 23 ноября.

ОЦЕНКА КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Состав Жюри формируется из числа представителей ПАО «Россети», руководителей организаций-членов отраслевых ассоциаций, независимых экспертов, представителей профессионального и научного сообщества.

Жюри оценивает представленные работы до 30 ноября 2018 года по трем основным направлениям:

Передовые технологические цифровые решения, проекты и идеи, разработанные компаниями;

Система менеджмента, способствующая созданию цифровых решений и их внедрению;

Активность компаний в публичном пространстве по вопросам, связанным с цифровизацией энергетики Состав Жюри формируется из числа представителей ПАО «Россети», руководителей организаций-членов отраслевых ассоциаций, независимых экспертов, представителей профессионального и научного сообщества.

Основные критерии оценки проектов:

Новизна предложенных цифровых решений

Степень цифровизации представленных решений

Степень разработанности проекта или технологий

Наличие собственной научно-исследовательской и испытательной базы

Наличие методики оценки эффективности внедрения предложенных решений

Значение проекта или представленных технологий для развития электросетевого комплекса, электроэнергетики и страны в целом.

Церемония награждения состоится 4 декабря в рамках Международного форума «Электрические сети» на стенде ПАО “Россети”.

Лауреаты конкурса награждаются дипломами и памятными подарками. Победившие проекты попадают в Базу лучших цифровых практик электросетевого комплекса страны.