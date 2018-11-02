Облака для бизнеса: реальность и перспективы на выставке "Передовые Технологии Автоматизации. ПТА-Урал 2018" в Екатеринбурге

27-29 ноября 2018 г. в Екатеринбурге состоится XIV Международная специализированная выставка «Передовые Технологии Автоматизации. ПТА – Урал 2018». Место проведения: ЦМТЕ, ул. Куйбышева, 44 «Д». Организатор: ООО «ЭКСПОТРОНИКА».

В рамках выставки и конференции «ПТА - Урал 2018» компания DataLine расскажет о технологии облачной инфраструктуры для компаний любого размера. Спикеры поделятся опытом использования IAAS в России, обсудят преимущества облаков для бизнеса и расскажут, как подобрать виртуальную инфраструктуру под конкретные цели и задачи.

Доклад компании на тему «Облака и реальность: кейсы, грабли, хорошие новости» состоится 27 ноября в 12.45 в рамках секции «Industry 4.0. - принципы создания цифрового предприятия».

Также посетители выставки смогут прогуляться по самому крупному коммерческому дата-центру DataLine в виртуальной реальности. Экскурсия будет доступна у салатового стенда компании.

DataLine – специализированный поставщик услуг ИТ-аутсорсинга на базе собственных дата-центров уровня Tier III и облачной инфраструктуры.

Компания предоставляет широкий спектр ИТ-услуг: colocation, виртуальную инфраструктуру и облачные сервисы, телеком, а также сервисы по управлению клиентскими дата-центрами и бизнес-приложениями.

С 2013 года DataLine является лидером российского рынка коммерческих дата-центров (IDC, iKS-Consulting, COMNEWS), а также одним из ведущих облачных провайдеров в стране и крупнейшим партнером (Premier Service Provider) VMware в Восточной Европе. Компания является владельцем 8 дата-центров в Москве общей емкостью 4787 стойко-мест.

В программе мероприятий выставок слушателей ждут также выступления таких ведущих игроков рынка автоматизации, как ABB, Siemens, Beckhoff, Pepperl+Fuchs, OMRON, iRidium mobile, Schroff, Advantech, ПРОСОФТ, Прософт-Системы, НПО «Карат», Embedded Systems, DataLine и др. В выставочной зоне развернется экспозиция интеллектуальных систем и компонентов.

Официальную поддержку выставкам «ПТА-Урал 2018» и «Электроника-Урал 2018» оказывают Министерство промышленности и торговли РФ, Администрация Екатеринбурга, Международное общество автоматизации, Уральская торгово-промышленная палата, Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей, Свердловское отделение Союза машиностроителей России, Союз машиностроительных предприятий Свердловской области, Союз предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области, KNX Users Club России, СНГ и Балтии и другие структуры.

Контакты по вопросам участия, посещения и сотрудничества: