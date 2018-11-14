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Встречи

Александр Новак: “Российские компании заинтересованы участвовать в строительстве новых энергетических объектов на территории Индонезии”

Александр Новак: “Российские компании заинтересованы участвовать в строительстве новых энергетических объектов на территории Индонезии”

15 ноября 2018, 09:23
Рубрика: Встречи
Метки: МИНЭНЕРГО

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Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял участие в переговорах Президента России Владимира Путина с Президентом Республики Индонезии Джоко Видодо. Беседа состоялась на полях саммита Россия – Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, проходящего в Сингапуре.

Активное взаимодействие в сфере энергетике между Россией и Индонезией ведется на базе Российско-Индонезийской Рабочей группы, отметил Александр Новак по итогам переговоров президентов двух стран.

“Индонезия, как и Россия, является крупным экспортером углеводородов. Индонезия поставляет на экспорт значительные объемы газа, является одним из лидеров по поставкам угля. Наша страна также является крупнейшим в мире производителем углеводородов и поставщиком на международные рынки. Эти обстоятельства подразумевают естественный характер партнерских отношений наших стран в сфере ТЭК”, - подчеркнул Министр.

Ведется активное взаимодействие на корпоративном уровне. ПАО “НК "Роснефть” сотрудничает с компанией Pertamina (Persero) по проекту совместного строительства НПЗ Tuban на острове Восточная Ява. Александр Новак также отметил, что российские компании, включая ПАО “Зарубежнефть” и ПАО “Новатэк”, проявляют интерес к реализации проектов в нефтегазовой сфере с индонезийскими партнерами.

“Перспективным направлением двустороннего взаимодействия является сфера электроэнергетики. Ряд российских компаний заинтересованы участвовать в строительстве новых и модернизации действующих энергетических объектов на территории Индонезии. ПАО “РусГидро” готова рассмотреть участие в проектах в области гидроэнергетики. Есть хорошие перспективы взаимодействия в сфере ВИЭ.

Готовы также к активному диалогу в сфере мирного использования атомной энергии, включая строительство АЭС на территории Индонезии”, - заключил Александр Новак.

Компания: Министерство энергетики РФ

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