Андрей Черезов выступил с докладом на совещании по вопросам развития Крыма

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Андрей Черезов принял участие в совещании под руководством заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Козака по вопросу "О ходе реализации мероприятий федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года".

Заместитель Министра выступил с докладом о текущем статусе работ, проводимых на Симферопольской и Севастопольской ПГУ-ТЭС, а также предполагаемых сроках ввода станций в эксплуатацию.

"На энергоблоках второй очереди Симферопольской и Севастопольской ПГУ-ТЭС (2 блока по 235 МВт) проводятся пусконаладочные работы, предшествующие комплексному опробованию. Ориентировочный срок, когда вторые очереди парогазовых установок будут допущены на оптовый рынок для поставки электроэнергии и работы в сети – ноябрь-декабрь 2018 года, при условии готовности вторых этапов схем выдачи мощности", - сказал Андрей Черезов.

Кроме того, заместитель Министра доложил о ходе реализации мероприятий ФЦП по строительству электросетевых объектов. В частности, о выполнении строительно-монтажных работах на ВЛ 330 Западно-Крымская – Севастополь, ВЛ 500 кВ Ростовская – Андреевская – Вышестеблиевская (Тамань) и подготовке разрешительной документации, необходимой для ввода объектов в эксплуатацию.

В завершении рабочей поездки в Крым Андрей Черезов совместно с заместителем руководителя Ростехнадзора Александром Рыбасом посетили площадку Таврической ТЭС.