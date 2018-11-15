Филиал "Ингушэнерго" к концу 2018 г. планирует снизить потери электроэнергии

На совещании в исполнительном аппарате МРСК Северного Кавказа (входит в ГК "Россети") под председательством генерального директора Общества Юрия Зайцева обсуждены итоги производственной деятельности филиалов и управляемых обществ энергокомпании за 9 месяцев т.г., озвучены ожидаемые показатели 2018 года.

Основной акцент был сделан на снижении уровня потерь электроэнергии: руководители филиалов и управляемых обществ озвучили достигнутый результат по итогам девяти месяцев, плановые цифры, сделали сравнительный анализ.

В сетях филиала "Ингушэнерго" уровень потерь электроэнергии за отчетный период составил 30,67 %, что ниже показателей аналогичного периода 2017 года почти на 1 %.

По словам руководителя регионального энергопредприятия Адама Цечоева, достигнутые показатели – результат реализации ряда организационных и технических мероприятий:

модернизации оборудования линий и подстанций; оптимизации режимов работы недогруженного оборудования, в том числе, замена перегруженных и недогруженных трансформаторов; замены проводов большего сечения на перегруженных ЛЭП, неизолированного провода на самонесущий изолированный (СИП) в местах наибольших потерь;



совершенствования системы и анализа энергопотребления. В снижении коммерческой составляющей потерь определяющую роль сыграли рейды, борьба с незаконным потреблением – энерговоровством.

"В январе – октябре по филиалу реализовано 165 актов неучтенного потребления электроэнергии объёмом 13,6 тыс. кВт.ч на сумму 25,4 млн рублей, в том числе шесть актов бездоговорного потребления на 62 тыс. кВт.ч", – рассказал он.

Однако достигнутый результат, даже с учетом положительной динамики, выше плановых значений на 1,03 %. Выровнять показатели призван "План мероприятий по достижению уровня потерь электроэнергии по Назрановским, Карабулакским и Сунженским районным электрическим сетям".

"В октябре ожидаемый уровень потерь электроэнергии в сетях филиала – 22,7 %. Это лучше планового показателя на 5,36 % и показателя октября прошлого года – на 6,48 %. По итогам 2018 года мы планируем выйти на 27,5 %, что ниже плана на 2 % и аналогичного периода прошлого года – на 3,75 %. Для республики это весомый результат", - резюмировал Адам Цечоев.

В совещании по подведению итогов работы и обсуждению проблемных вопросов с выработкой конкретных предложений приняли участие главный инженер компании "Россети" Дмитрий Гвоздев, и.о. заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг "Россетей" Александр Пятигор, главный советник компании "Россети" Сергей Кирюхин.

