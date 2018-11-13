МЭИ при поддержке ФСК ЕЭС запустил новую программу по подготовке кадров для цифровой электроэнергетики

Глава ФСК ЕЭС А.Муров в ходе визита в Национальный исследовательский университет "МЭИ" провел встречу с ректором Н.Рогалевым и магистрантами новой образовательной программы "Интеллектуальные системы защиты, автоматики и управления энергосистемами", запущенной в 2018 году при поддержке компании. Также он принял участие в мероприятиях, приуроченных к 75-летию кафедры релейной защиты и автоматизации энергосистем Института электроэнергетики.

Как подчеркнул А. Муров, на текущем этапе одна из ключевых задач цифровизации электроэнергетики – подготовка кадров. Цифровая трансформация требует специалистов новой формации – экспертов междисциплинарных практик, которые обладают знаниями как в профильной сфере, так и в области IT, связи и кибербезопасности.

Новая образовательная программа МЭИ нацелена на решение данной задачи. В том числе выпускники будут обладать необходимыми компетенциями в сфере внедрения цифровых решений по международному стандарту МЭК 61850.

Программа разработана при поддержке ФСК ЕЭС. Компания первой в России начала внедрение цифровых решений по стандарту МЭК 61850 в сетях высокого напряжения – частично цифровизировано порядка 200 объектов. В 2018 году введена в эксплуатацию подстанция 500 кВ "Тобол" – первый в России энергообъект сверхвысокого класса напряжения, в котором реализован комплекс цифровых решений. К 2025 году планируется создать более 30 таких объектов. Также ФСК ЕЭС реализует проекты по внедрению технологий телеуправления подстанциями, дистанционного наблюдения по цифровым каналам связи, цифрового проектирования.

Кроме того, в рамках визита в МЭИ А.Муров принял участие в круглом столе, посвященном цифровизации электроэнергетики, и осмотрел лаборатории кафедры релейной защиты и автоматизации энергосистем, которые были модернизированы при поддержке ФСК ЕЭС. В том числе – новые учебные стенды, выполненные по технологиям цифровой подстанции.

