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Контракты

МЭИ при поддержке ФСК ЕЭС запустил новую программу по подготовке кадров для цифровой электроэнергетики

МЭИ при поддержке ФСК ЕЭС запустил новую программу по подготовке кадров для цифровой электроэнергетики

15 ноября 2018, 09:02
Рубрика: Контракты
Метки: ФСК ЕЭС, МЭИ, ОБРАЗОВАНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Глава ФСК ЕЭС А.Муров в ходе визита в Национальный исследовательский университет "МЭИ" провел встречу с ректором Н.Рогалевым и магистрантами новой образовательной программы "Интеллектуальные системы защиты, автоматики и управления энергосистемами", запущенной в 2018 году при поддержке компании. Также он принял участие в мероприятиях, приуроченных к 75-летию кафедры релейной защиты и автоматизации энергосистем Института электроэнергетики.

Как подчеркнул А. Муров, на текущем этапе одна из ключевых задач цифровизации электроэнергетики – подготовка кадров. Цифровая трансформация требует специалистов новой формации – экспертов междисциплинарных практик, которые обладают знаниями как в профильной сфере, так и в области IT, связи и кибербезопасности.

Новая образовательная программа МЭИ нацелена на решение данной задачи. В том числе выпускники будут обладать необходимыми компетенциями в сфере внедрения цифровых решений по международному стандарту МЭК 61850.

Программа разработана при поддержке ФСК ЕЭС. Компания первой в России начала внедрение цифровых решений по стандарту МЭК 61850 в сетях высокого напряжения – частично цифровизировано порядка 200 объектов. В 2018 году введена в эксплуатацию подстанция 500 кВ "Тобол" – первый в России энергообъект сверхвысокого класса напряжения, в котором реализован комплекс цифровых решений. К 2025 году планируется создать более 30 таких объектов. Также ФСК ЕЭС реализует проекты по внедрению технологий телеуправления подстанциями, дистанционного наблюдения по цифровым каналам связи, цифрового проектирования.

Кроме того, в рамках визита в МЭИ А.Муров принял участие в круглом столе, посвященном цифровизации электроэнергетики, и осмотрел лаборатории кафедры релейной защиты и автоматизации энергосистем, которые были модернизированы при поддержке ФСК ЕЭС. В том числе – новые учебные стенды, выполненные по технологиям цифровой подстанции.

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