ГК "ССТ" — единственный российский производитель скин-систем на территории Российской Федерации

1 ноября Министерство промышленности и торговли РФ выдало заключение о том, что ОКБ "Гамма", входящее в Группу компаний "Специальные системы и технологии", является производителем систем электрообогрева на основе скин-эффекта в России, что позволяет говорить об успешной реализации программы Правительства РФ по импортозамещению.

Группа компаний "Специальные системы и технологии", в которую входит ОКБ "Гамма", обеспечивает отечественные нефте- и газодобывающие компании надежными и экономичными системами промышленного электрообогрева. Одним из таких решений является обогрев протяженных трубопроводов с помощью скин-систем. Данной технологией владеют всего несколько компаний в мире. ОКБ "Гамма" получила официальный статус отечественного производителя скин-систем на основании заключения Министерства промышленности и торговли РФ.

Применение систем электрообогрева на основе скин-эффекта решает задачи энергосбережения и повышения энергоэффективности, которые являются основными направлениями модернизации российской экономики. Принцип работы скин-системы, или индукционно-резистивной системы нагрева (ИРСН–15000), основан на применении специальных нагревательных элементов, использующих явления скин-эффекта (поверхностного эффекта) и эффекта близости в проводниках из ферромагнитных материалов на переменном токе промышленной частоты (50 Гц).

Система электрообогрева на основе скин-эффекта предназначена для разогрева, поддержания температуры и защиты от замерзания магистральных трубопроводов — длиной до 60 км с подачей питания в одну точку или без ограничения по длине при устройстве сопроводительной сети.

В зависимости от схемы прокладки трубопровода, конструктивное исполнение скин-систем может быть трех типов: классический, открытый и гибкий скин. В Группе компаний "Специальные системы и технологии" накоплен опыт, позволяющий применять скин-систему для обогрева трубопроводов надземной, подземной и подводной прокладки в условиях любого климата: от Африки до Антарктики.

Системы на основе скин-эффекта ГК "ССТ" имеют российский сертификат соответствия, разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, аттестацию Российского Морского регистра судоходства. Продукция сертифицирована и аттестована для использования на объектах ОАО "Газпром", АК "Транснефть". Безопасность применения данного решения в странах Европы в условиях взрывоопасных сред подтверждена сертификатом ATEX.