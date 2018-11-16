Ростех и правительство Воронежской области обсудили перспективы сотрудничества

Индустриальный директор радиоэлектронного комплекса Госкорпорации Ростех Сергей Сахненко и губернатор Воронежской области Александр Гусев обсудили перспективы взаимодействия Госкорпорации с регионом. Сергей Сахненко представил проекты, которые могут быть реализованы в области – "Безопасный регион" и "Умный город".

Во встрече также приняли участие руководители областного и муниципального уровней власти, представители радиоэлектронного комплекса Ростеха, Концерна "Созвездие", Национального центра информатизации (НЦИ) и холдинга "Швабе".

Губернатор отметил заинтересованность региона в укреплении отношений с Ростехом. В частности, власти Воронежской области готовы предложить Госкорпорации площадку на территории создаваемой особой экономической зоны (ОЭЗ). "Мы надеемся, что наше сотрудничество будет продолжаться. Сейчас у нас открываются новые возможности с созданием особой экономической зоны. Мы готовы вам предложить площадки для строительства новых предприятий", – передает слова главы региона Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

Сергей Сахненко вместе с коллегами представил проекты, которые могут быть реализованы в Воронежской области. В частности, речь идет о комплексных проектах "Безопасный регион" и "Умный город".

Цель проекта "Безопасный регион" – улучшить координацию работы госорганов и служб, ответственных за обеспечение общественной безопасности и правопорядка. Проект включает в себя четыре функциональных блока и подсистемы: безопасность населения и инфраструктуры (мониторинг объектов, пожарная безопасность, оповещение населения), экологическая безопасность (мониторинг окружающей среды, взаимодействие с природопользователями), координация работы служб и ведомств (межведомственное взаимодействие, моделирование ЧС), безопасность на транспорте (контроль маршрутов движения, информирование о ЧС на транспорте).

Экосистемный проект "Умный город" – это комплекс цифровых решений, которые позволяют сократить число ДТП, снизить энергозатраты и повысить пропускную способность дорог. В рамках реализации проекта предприятия Корпорации разрабатывают и производят уличные сетевые камеры наблюдения, энергосберегающие светофоры и интеллектуальные коммутаторы их сигналов, светодиодные дорожные знаки, знаки переменной информации и другую продукцию.

В рамках встречи Сергей Сахненко отметил, что Ростех имеет большой практический опыт внедрения цифровых технологий в городскую среду. Как сообщалось ранее, Госкорпорация успешно реализует ряд проектов по внедрению технологий "Умного города" в различных городах России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Ярославле, Улан-Удэ и др.

Губернатор выразил заинтересованность в возможной реализации на территории Воронежской области комплексных решений проектов "Умный город" и "Безопасный регион" и поручил ответственным за тему руководителям детально проработать эти вопросы, сообщили в пресс-службе правительства области.