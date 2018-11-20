Александр Новак: “Россия и Турция продолжают наращивать двустороннее взаимодействие по всем направлениям торгово-экономического сотрудничества”

Министр энергетики Российской Федерации, сопредседатель Межправительственной смешанной Российско-Турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Александр Новак принял участие во встрече Президента России Владимира Путина с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Беседа состоялась после церемонии завершения строительства морского участка газопровода "Турецкий поток".

Россия и Турция продолжают наращивать двустороннее взаимодействие по всем направлениям торгово-экономического сотрудничества, отметил по итогам переговоров Александр Новак. По мнению Министра, укреплению партнерства двух стран также способствует реализация проекта "Турецкий поток".

"Без преувеличения, это один из крупнейших инфраструктурных проектов в современной истории. Пропускная способность "Турецкого потока" составит 31,5 млрд. куб. м в год, что внесет существенный вклад в укрепление энергобезопасности как самой Турции, так и европейских стран", - подчеркнул глава Минэнерго России.

На данный момент, по словам Министра, на сухопутном участке в Турции продолжаются работы по сварке первой и второй ниток подводящего газопровода.

Александр Новак добавил, что Россия является одним из крупнейших поставщиков газа в Турецкую Республику: в 2017 году поставки выросли с 24,7 до 29 млрд кубометров.

"Вместе с тем, Россия стабильно поставляет в Турцию нефть и нефтепродукты, а также уголь. В прошлом году поставки последнего заметно выросли - с 11,5 до 13,7 млн тонн", - отметил он.

Как рассказал Александр Новак, параллельно с проектом "Турецкий поток" продолжается совместная работа России и Турции над возведением АЭС "Аккую".

"В реализации проекта сооружения АЭС "Аккую" достигнут существенный прогресс с точки зрения выполнения основной задачи – физического пуска первого энергоблока в 2023 году к 100-летней годовщине Турецкой Республики. Ведется работа над привлечением инвесторов в проект, а также обучением будущих кадров на территории России", - рассказал Министр.

Александр Новак добавил, что Россия активно развивает с Турцией торговлю продукцией промышленности. В целом, за 9 месяцев этого года экспорт из России в Турцию вырос на 24%, а импорт из Турции увеличился на 36,6%, добавил Александр Новак.