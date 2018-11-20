Альянс Madison Technologies и Rajant инвестирует в "умные города" и ЖКХ Австралии и Новой Зеландии

Назначение Madison Technologies в качестве дистрибьютора позволяет им внедрять решения Kinetic Mesh для своих клиентов в таких отраслях как горнодобывающая промышленность, нефтегазовая промышленность, железнодорожный транспорт, порты, "умные" города и ЖКХ.

Малверн, Пенсильвания.8 ноября Rajant стала эксклюзивным поставщиком беспроводных сетей, заключила стратегическое соглашение с австралийской компанией коммуникационных решений Мэдисон технололжи. Данное соглашение представляет дальнейшие инвестиции Rajant в Австралии и Новой Зеландии.



“Мэдисон технологий начнет с первичной клиентской базы и бизнес-стратегии с акцентом на беспроводные и сетевые решения”,- поделился Джефф Смит, Rajant руководитель департамента продаж и маркетинга. - С кинетической сетью Rajant теперь они смогут предложить своим клиентам решение с полной мобильностью, автономной адаптивностью и критически важной надежностью. Мы рады сотрудничать с Madison в качестве дополнительного дистрибьютора в регионе. Madison Technologies предоставляет надежную техническую поддержку, а также многочисленные офисы и склады по всей Австралии и Новой Зеландии.”



Генеральный директор Мэдисон технолоджи Мэтт Rhyné, в свою очередь, отмечает: “Rajant является мировым лидером в уже зарекомендовавших себя технологиях и приложениях как в Австралии, так и во всем мире. Сотрудничая с Rajant, мы можем изменить способ использования беспроводных технологий в австралийской промышленности. Вместе с Rajant, мы можем отточить наш фокус на вертикалях рынка с промышленными распределенными имуществами и возможностями мульти-бренда для развития в регионе.”, сообщает energyland.info.