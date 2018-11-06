В "Силовых машинах" прошла IX конференция молодых специалистов

"Силовые машины" провели IX конференцию молодых специалистов. Традиционно мероприятие собирает талантливую молодежь со всех предприятий компании, включая представителей "Красного котельщика", Калужского турбинного завода и завода "Реостат".

Участники конференции – конструкторы, технологи, представители дирекции по качеству и контролю бизнес-процессов, менеджеры сбытовых блоков, студенты профильных вузов, проходящие в "Силовых машинах" практику.

Специальным гостем пленарной сессии стал проректор по перспективным проектам Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, профессор кафедры "Механика и процессы управления" Алексей Боровков. Он выступил с лекцией "Цифровая промышленность на основе цифровых двойников".

В течение двух дней конференции работали четыре тематические секции, на которых молодые специалисты выступали с докладами и отвечали на вопросы экспертов. В этом году молодые инженеры представили 49 работ.

Программа IX конференции стала разнообразнее – на этот раз организаторы добавили в нее интеллектуальную игру. После серьезных обсуждений и научно-технических дискуссий ребята с удовольствием перешли на более неформальное общение и почувствовали себя настоящими знатоками из знаменитого телеклуба "Что? Где? Когда?".

Завершилась конференция торжественным награждением победителей, чьи доклады получили наивысшую оценку экспертов.

