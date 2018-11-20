В систему безопасности КАД в Петербурге планируют вложить более 1,7 млрд рублей

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" объявило два аукциона общей стоимостью 1,73 млрд рублей на поставку систем безопасности на кольцевой автомобильной дороге (КАД) в Санкт-Петербурге, следует из материала сайта госзакупок.

"Выполнение работ по оснащению категорированных объектов КАД вокруг Санкт-Петербурга средствами обеспечения транспортной безопасности в рамках расходов на оснащение объектов дорожного хозяйства инженерно-техническими средствами (системами) обеспечения транспортной безопасности. Начальная цена контрактов 829,3 млн рублей и 896,3 млн рублей", - говорится в документах закупки.

Работы должны быть выполнены до 2021 года. Исполнитель по контракту должен будет в том числе поставить видеокамеры, телекоммуникационные шкафы, устроить кабельную канализацию для прокладки оптоволокна. В частности, такими системами планируется оборудовать мост через реку Большая Охта, правобережную эстакаду на подходе к мосту через Неву, Вантовый мост через Неву, а также другие объекты, включая эстакады и путепроводы КАД.

КАД - федеральная автодорога вокруг Санкт-Петербурга, ее протяженность составляет около 140 км. Количество полос для движения на трассе меняется от четырех до восьми, также на ней расположено более 20 транспортных развязок и порядка 100 тоннелей, мостов, эстакад и путепроводов. Часть дороги также проходит по дамбе - комплексу защитных сооружений Петербурга от наводнений.

ТАСС