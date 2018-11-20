Нижновэнерго: интеллектуальный учет поможет бороться с хищениями электроэнергии

Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Нижновэнерго" реализует проект по внедрению систем интеллектуального учета потребления электроэнергии на территории Нижегородской области. Новые электросчетчики позволят эффективно бороться с хищениями электроэнергии и повысить качество электроснабжения потребителей региона.

Эффект от установки современных узлов учета подсчитали в производственном отделении (ПО) "Южные электрические сети" Нижновэнерго, где в октябре-ноябре 2018 г. был выполнен монтаж 2405 таких приборов. В текущем году энергетики устанавливают счетчики на территории Кулебакского района, где до сих пор фиксировалось значительное количество случаев бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии.

Прибор учета устанавливается на опоре линии электропередачи на границе балансовой принадлежности с потребителем. Это условная линия, по которой разделяется эксплуатационная ответственность за состояние и обслуживание энергооборудования. Данные об энергопотреблении по каналам связи автоматически передаются в электросетевую компанию. Потребителю же безвозмездно выдается модуль отображения информации, на дисплее которого можно видеть текущие показания электросчетчика.

До конца 2018 г. на территории ПО "Южные электрические сети" планируется установить 9909 интеллектуальных узлов учета, но промежуточные результаты реализации проекта уже доказали его эффективность. На участках, где введен интеллектуальный учет, показатели реального потребления электрической энергии увеличились на 20-25% по каждому лицевому счету. Ранее эти энергоресурсы потреблялись незаконно.

Практика показывает, что монтаж выносных приборов учета на границе балансовой принадлежности с потребителем позволяет улучшить платежную дисциплину, снизить количество несанкционированных подключений к электросети и стимулирует потребителей к рациональному использованию энергоресурсов. В частности, потребители получают возможность самостоятельно регулировать расходы на электроэнергию за счет применения дифференцированных тарифов "день-ночь".

Средства, сэкономленные на издержках, которые раньше несла электросетевая компания от незаконного энергопотребления, будут направлены на повышение надежности электросетевого комплекса Нижегородской области и расширение возможностей для технологического присоединения к электросети.

В 2018 г. по всей территории ответственности Нижновэнерго будет установлено более 33,5 тысячи выносных электросчетчиков. В нижегородской электросетевой компании намерены последовательно добиваться улучшения платежной дисциплины и призывают всех, кому становится известно о случаях воровства электроэнергии, незаконного подключения к электросетям, изготовления, распространения и применения "заряженных" счетчиков, сообщать об этом в Контакт-центр ПАО "МРСК Центра и Приволжья" по номеру 8-800-100-33-00, по телефону +7 (920) 05-05-777 в WhatsApp и Viber или через анонимную форму обратной связи на официальном сайте компании http://www.mrsk-cp.ru/contacts/soobshchit-o-khishcheniyakh-elektroenergii/.