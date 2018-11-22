Во Вьетнаме в 2025 году введут в эксплуатацию один из крупнейших аэропортов в Азии

Строительство одного из крупнейших в Азии международных аэропортов, рассчитанного на облуживание 100 млн пассажиров и 5 млн т грузов ежегодно, будет начато в 2020 году в пригородном районе Лонгтхань южного мегаполиса Хошимина, а уже в 2025 году состоится ввод в эксплуатацию его первой очереди. Об этом говорится в докладе, представленном госкорпорацией "Аэропорты Вьетнама" министерству транспорта республики, сообщила в среду газета "Зан чи".

Госкорпорация информирует, что подготовка технико-экономического обоснования проекта строительства аэропорта Лонгтхань будет завершена к июню следующего года. После его утверждения Национальным собранием (парламентом) Вьетнама на осенней сессии 2019 года, начнется практическая реализация проекта. Комплекс зданий аэровокзала и прилегающих к ним территорий аэропорта Лонгтхань будут выполнены в форме цветка лотоса, который считается национальным символом Вьетнама. Этот выбранный по итогам международного конкурса вариант дизайна в стиле ультрасовременного "хайтека" разработала южнокорейская компания Heerim Architects & Planners.

Появление аэропорта Лонгтхань, строительство которого обойдется свыше $15 млрд, превратит Хошимин в один из ключевых пунктов транзита пассажиров и грузов на пути из Азии в Америку и Европу, наряду с такими крупнейшим авиатранспортными узлами региона, как Сингапур и Гонконг. По данным Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА), Вьетнам входит в десятку наиболее динамично растущих мировых рынков авиаперевозок.

ТАСС