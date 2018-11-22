На ремонт дорог Архангельской области направят около 13,5 млрд рублей по нацпроекту

Долю дорог Архангельской области, находящихся в нормативном состоянии, за шесть лет планируется увеличить более чем вдвое - до 32%. На эти цели в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" будет направлено порядка 13,5 млрд рублей, сообщили во вторник в пресс-службе правительства региона.

"Поставлена задача в 2024 году достичь показателя не менее 32% автомобильных дорог регионального значения, находящихся в нормативном состоянии. На начало текущего года из общей протяженности региональных автодорог области в 7,6 тыс. км нормативным требованиям соответствовали лишь 14,6% сети региональных автомобильных дорог", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на эти цели за шесть лет в рамках нацпроекта будет выделено 13,5 млрд рублей. "На приведение региональных дорог в нормативное состояние из федерального бюджета в дорожный фонд Архангельской области в 2019 году планируется направить федеральные трансферты в сумме 1 млрд 213 млн рублей", - приводит пресс-служба слова главы регионального Минтранса Вадима Кривова. Он добавил, что в целом за шесть лет планируется отремонтировать 1,3 тыс. км дорог регионального значения.

По словам Кривова, также с учетом регионального софинансирования до 2024 года ежегодно не менее 710 млн рублей будет направляться в дорожный фонд Архангельской агломерации. В ее состав, помимо областного центра, входят города Северодвинск, Новодвинск и часть Приморского района. Общая протяженность дорог на этой территории составляет 437 км. Планируется, что за шестилетний срок доля дорог, находящихся в нормативном состоянии вырастет с 36,2 до 85%.

ТАСС