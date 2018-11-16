СПЕЦКАБЕЛЕМ получен патент на полезную модель

В 2018 году кабельным заводом "Спецкабель" получен патент на полезную модель, относящуюся к конструкции фазостабильных коаксиальных радиочастотных кабелей повышенной теплостойкости.

Авторами технического решения выступили сотрудники предприятия - Андрей Васильевич Лобанов, Владимир Васильевич Андреев, Владимир Олегович Левчук, Роман Геннадьевич Кузнецов и Аркадий Олегович Шлеин. Кабели повышенной теплостойкости, к которым применяется полезная модель, предназначены для стационарной наружной и внутренней прокладки в сооружениях и объектах вооружения.

Коаксиальный радиочастотный кабель включает однопроволочный или многопроволочный внутренний проводник, покрытый изоляцией в виде обмотки из политетрафторэтиленовой ленты низкой плотности, внешний проводник, выполненный из медной плющеной проволоки, спирально наложенной по изоляции, и оплетки круглыми проволоками, а также полимерную оболочку и броню (опционально).

В кабеле изоляция внутреннего проводника наложена таким образом, что кромки ленты расположены в стык, без перекрытия границ между витками. При воздействии многократных изгибов указанная изоляция в области контактов соседних кромок образует деформацию однородности изоляции, что может привести к изменению диаметра изоляции, а также к образованию микроучастков на внутреннем проводнике, не покрытых изоляцией. Прототип недостаточно надежен, и при многократных механических воздействиях его конструкция нарушается. Это приводит к нарушению фазовой стабильности.

Полезная модель призвана исключить недостатки, выявленные при анализе прототипа. Результат, обеспечиваемый заявленным техническим решением, заключается в повышении стойкости кабеля к многократным механическим воздействиям.

Достижение технического результата обеспечивает фазостабильный коаксиальный радиочастотный кабель.

Согласно заявленной полезной модели, плющеная медная проволока выполнена шириной 3,80 мм и толщиной 0,08 мм. Проволока может быть посеребренной. Внутренний проводник предполагается выполнить в виде однопроволочной медной или однопроволочной медной посеребренной токопроводящей жилы, покрытой изоляцией, а также в виде многопроволочной жилы, скрученной из медных проволок, или многопроволочной жилы, скрученной из медных посеребренных проволок, поверх которой наложена изоляция. Поверх плющеной проволоки внешнего проводника решено провести наложение оплетки из медной или медной посеребренной проволоки.

Завод "Спецкабель" занимается не только производством, разработкой и поставкой кабельной продукции, но и созданием технических решений и изделий, которые являются новаторскими для России и мира. Сотрудники предприятия регулярно получают патенты на полезные модели.

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