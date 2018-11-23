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Инвестиции (проекты)

Более 5 млрд рублей получит Северная Осетия в 2019 году на реализацию нацпроектов

Более 5 млрд рублей получит Северная Осетия в 2019 году на реализацию нацпроектов

23 ноября 2018, 12:05
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ИНВЕСТИЦИИ
Отрасль: Строительство 

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Северная Осетия получит из федерального бюджета 5 млрд 42 млн рублей на мероприятия, реализуемые по государственным программам и приоритетным национальным проектам. Об этом сообщил в четверг министр экономического развития Казбек Томаев на совещании с главой республики Вячеславом Битаровым.

"В следующем году Северная Осетия получит из федерального бюджета 5 млрд 42 млн рублей на мероприятия, реализуемые по государственным программам и приоритетным национальным проектам", - цитирует Томаева пресс-служба главы и правительства республики.

По его словам, во всех федеральных министерствах завершен конкурсный отбор проектов, поступивших из российских регионов, в том числе, из Северной Осетии. Битаров в свою очередь отметил, что Северная Осетия участвует в 20 федеральных программах из 44, и поручил министрам и председателям комитетов активно работать над формированием предложений по различным отраслям.

ТАСС

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