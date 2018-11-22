На площадке Петрозаводскмаша представители бизнеса и власти обсудили развитие литейного производства и энергетического машиностроения

На площадке филиала АО "АЭМ-Технологии" "Петрозаводскмаш" (входит в Машиностроительный дивизион Росатома – АО "Атомэнергомаш" состоялось выездное совместное заседание Комиссии Государственной Думы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса РФ при поддержке Комитета по энергетическому, нефтегазовому машиностроению и новым производственным технологиям Союза машиностроителей России и Комитета по литейному и кузнечно-прессовому производствам Ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям"

На заседании речь шла о применении новых технологий в литейной отрасли, мерах поддержки предприятий энергетического машиностроения, а также о разработке и реализации концепции литейной промышленности России.

Заседание прошло под председательством главы Комиссии, Первого вице-президента Союза машиностроителей России, Президента Ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям" Владимира Гутенева. В мероприятии приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, руководители холдинговых компаний, производственных предприятий, научно-исследовательских центов. Перед началом заседания генеральный директор АО "АЭМ-технологии" Игорь Котов провел гостей по цехам Петрозаводскмаша и ознакомил с производственными возможностями завода.

Открывая совещание, Владимир Гутенев выделил приоритетные задачи, стоящие перед отраслью. "Наряду с импортозамещением, программа диверсификации для предприятий гражданского сектора в рамках кооперации с ОПК открывает новые возможности как технологического взаимодействия, так и взаимодействия на внутреннем и внешнем рынках", - сказал он. Он заострил внимание на том, что, как показывает опыт, от проведения подобных выездных заседаний Комиссии ГД выигрывает, в том числе, и регион, получая серьёзный импульс для развития. В качестве успешного примера Гутенев привел предыдущее заседание Комиссии, прошедшее в Псковской области, по итогам которого регион получил новые заказы в области выпуска медоборудования и медтехники, в том числе, от зарубежных компаний.

Глава Комиссии подчеркнул, что для формирования законодательных позиций – а именно, какова должна быть степень локализации, какими темпами должно развиваться импортозамещение, какими должны быть меры протекционизма для экспансии на внешние рынки и др. – крайне важно знать мнения присутствующих здесь руководителей предприятий и экспертов. "Для ряда отраслей мы полностью сделали компенсацию затрат на омологацию продукции на внешних рынках. Это и компенсации затрат экспортной продукции до 80% и другие меры для машиностроения", - заметил Гутенев.

Приветствуя участников, Первый заместитель Министра экономического развития и промышленности Республики Карелия Александр Ломако сказал: "Правительство Республики и Минэкономразвития Карелии считает приоритетной деятельность по поддержке перспективных проектов по выпуску продукции высоких пределов, которая будет пользоваться большим спросом как на внутреннем, так и на зарубежном рынках, а также уделяет особое внимание кадровому обеспечению реального сектора экономики и созданию условий для применения современных технологий на производстве, потому что стимулирование промышленного и экономического роста — это ключевое условие развития социальной сферы и повышения качества жизни людей".

В своем выступлении генеральный директор АО "Атомэнергомаш" Андрей Никипелов изложил технологические возможности Петрозаводскмаша, на площадке которого проводилось заседание, отметив эффективность применения на нем современных производственных систем. В рамках импортозамещения на предприятии была внедрена новая промышленная технология антикоррозийной электрошлаковой наплавки труб большого диаметра, предназначенных для ГЦТ атомных станций. Технология была разработана совместно с головной материаловедческой организацией атомной отрасли — ЦНИИТМАШ. Было подчеркнуто, что важным условием для успешного развития энергетического машиностроения является применение качественных литых компонентов. Докладчик напомнил, что ООО "Литейный завод "Петрозаводскмаш" является уникальным и единственным в России предприятием, выпускающим отливки из чугуна массой до 120 тонн. По словам А.Никипелова, для увеличения доли отечественной продукции на рынке литых компонентов необходима четкая политика государства, направленная на стимулирование инвесторов к поэтапной локализации производства в России.

Заместитель Председателя Комитета по металлургии и тяжелому машиностроению Ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям", генеральный директор АО "НПО "ЦНИИТМАШ" Виктор Орлов выступил по теме "Применение новых марок стали в оборудовании для энергетики". В докладе были представлены возможности отечественных производителей для изготовления ответственных элементов энергетического оборудования из современных материалов для перспективных проектов ТЭС и АЭС. В заключение Виктор Орлов подчеркнул необходимость государственного регулирования при строительстве пилотных (демонстрационных) блоков ТЭС нового поколения с требованием применения отечественных материалов и технических решений для обеспечения локализации производства на территории РФ и получения референций для отечественных материалов производителей.

Подводя итоги, Председатель Комиссии Владимир Гутенев подчеркнул, что на основе полученных в ходе заседания экспертных оценок будут выработаны и направлены соответствующие рекомендации исполнительной власти, а также сформированы меры господдержки, которые позволят на законодательном уровне обеспечить развитие предприятий энергетического и нефтегазового машиностроения, выполнение ими планов по импортозамещению, стимулирование технологического перевооружения и модернизацию производства. Комплексная реализация указанных мер на уровне исполнительной и законодательной власти позволит с учетом нынешней благоприятной конъюнктуры обеспечить наращивание объема промышленного производства и расширение географии поставок продукции.