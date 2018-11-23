Павел Сорокин: “Наша роль - в обретении технологической независимости от стран-потребителей энергоресурсов”

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин принял участие в работе Шестого международный форум инновационных решений и технологий нефтегазовой и добывающей отраслей "Разведка, добыча, переработка - 2018", который проходит при поддержке Минэнерго России.

В ходе пленарного заседания "Межрегиональные интеграционные процессы и роль России в обеспечении устойчивого развития мировой энергетики" Павел Сорокин отметил, что уже сегодня необходимо задуматься над новыми мерами, стимулирующими нефтедобывающую отрасль.

“Рост добычи в других странах не может не влиять на баланс спроса и предложения в мире. Очевидно, что на определенном этапе обострится конкуренция за место на рынке, начнется снижение ресурсной ренты, и те, у кого себестоимость ниже, смогут оставаться на рынке дольше”, - отметил он.

В складывающихся условиях, по мнению заместителя Министра, нефтяная отрасль России должна увеличить свою роль как драйвера роста экономики. При этом важной составляющей этого процесса станет ряд налоговых и не фискальных мер стимулирования, а также замещение западных технологий добычи нефти отечественными разработками.

“Фактически невозможно смотреть на 20-30 лет вперед, имея полную монополизацию рынка нефтесервиса. Наша роль здесь - в создании полноценной альтернативы, обретении технологической независимости от стран-потребителей”, - подчеркнул Павел Сорокин.

По словам заместителя Министра, такие меры являются необходимыми для сохранения тенденции на рост или обеспечения добычи нефти на достигнутых уровнях.