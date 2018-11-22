Ростех представил в Туркменистане российские газотурбинные агрегаты

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) Госкорпорации Ростех представила свои новейшие разработки для нефтегазового сектора на выставке "Нефть и газ Туркменистана-2018", которая проходит в Ашхабаде 20-22 ноября. Отечественные газотурбинные агрегаты будут востребованы для реализации масштабных инфраструктурных проектов страны в нефтегазовой отрасли.

Технологические решения, предлагаемые ОДК, базируются на высокоэффективных российских газотурбинных двигателях единичной мощностью от 2,5 до 25 МВт. На выставке ОДК представляет партнерам свои последние разработки: агрегат для транспортировки газа ГПА-Ц-25 и газотурбинный двигатель НК-14СТ.

Установка ГПА-25 мощностью 25 МВт – самая высокопроизводительная в существующей линейке газоперекачивающих агрегатов ОДК. Она предназначена для компрессорных станций магистральных газопроводов. Двигатель НК-14СТ создан для привода центробежного нагнетателя газоперекачивающего или энергетического агрегата и обладает большей мощностью и более высоким КПД в сравнении с НК-12СТ.

"По запасам природного газа Туркменистан находится на четвертом месте в мире. При этом, к 2030 году власти страны планируют нарастить добычу газа до 250 млн кубометров, а экспорт увеличить до 180 кубометров. Чтобы достигнуть этой цели Ашхабад планирует реализовать ряд крупных инфраструктурных проектов, для которых стране потребуются мощные, современные газоперекачивающие установки", - отмечает директор по международному сотрудничеству и региональной политике Ростеха Виктор Кладов.

"Для ОДК рынок Туркменистана – один из наиболее привлекательных с точки зрения продвижения газотурбинной техники промышленного назначения. Мы работаем в Туркменистане уже давно, российские двигатели для транспорта газа и энергогенерации находятся в эксплуатации на целом ряде объектов. Мы рассчитываем, что участие в выставке OGT будет способствовать укреплению позиций ОДК в Туркменистане, новым договоренностям и контрактам", ‒ прокомментировал заместитель генерального директора – руководитель дивизиона "Энергетические и промышленные программы" ОДК Сергей Михайлов.

В ходе выставки ОДК обсудила перспективы расширения сотрудничества с ГК "Туркменгаз" и ГК "Туркменнефть". В предыдущие годы структура Ростеха поставляла в Туркмению газотурбинные двигатели НК-12СТ и автономные электростанции ГТЭС-2,5 мощностью 2,5 МВт. Сегодня эти изделия успешно эксплуатируются заказчиком. Всего на сегодняшний день ОДК поставила на внутренний и внешний рынки энергоагрегаты и газоперекачивающие комплексы суммарной мощностью свыше 4ГВт. Промышленные газотурбинные двигатели ОДК по основным показателям (мощность, КПД, экономичность и ресурс) соответствуют мировым аналогам, но привлекательнее в ценовом отношении.