Состоялась шестая открытая конференция по технологической деятельности Системного оператора

21 ноября АО "Системный оператор Единой энергетической системы" совместно с Ассоциацией "НП Совет рынка" провел очередное, шестое мероприятие из цикла конференций для отраслевого сообщества по ознакомлению с технологической деятельностью АО "СО ЕЭС", процессами управления ЕЭС России и функционированием оптового рынка электроэнергии и мощности.

В мероприятии приняли участие представители генерирующих, сетевых, сбытовых и инжиниринговых компаний, инфраструктурных организаций и отраслевых ассоциаций, исследовательских центров и вузов.

Выступление заместителя директора по управлению режимами ЕЭС АО "СО ЕЭС" Юрия Вишневского было посвящено вопросам урегулирования отношений с субъектами электроэнергетики и потребителями электрической энергии в сфере оперативно-диспетчерского управления. Он перечислил основные нормативные акты, регулирующие эту деятельность, подробно рассказал о законодательной основе и необходимых условиях для заключения договоров оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению и соглашений о технологическом взаимодействии.

Темами докладов заместителя директора по управлению развитием ЕЭС АО "СО ЕЭС" Дмитрия Афанасьева стали вопросы технического регулирования функционирования ЕЭС России и обеспечения параллельной работы с зарубежными энергосистемами. Он представил участникам конференции детальную информацию о системе нормативно-технического регулирования электроэнергетики, рассказал о деятельности Технического комитета по стандартизации "ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" (ТК 016), об организации параллельной работы ЕЭС России и зарубежных энергосистем, как одной из функций Системного оператора, и модели нормативно-правовой базы обеспечения этой работы.

Начальник Службы внедрения противоаварийной и режимной автоматики АО "СО ЕЭС" Евгений Сацук рассказал о задачах и процедуре проведения натурных системных испытаний. Он представил условия и результаты наиболее значимых экспериментов, проведенных Системным оператором за последние годы. Среди них: эксперименты по обеспечению регулирования частоты в условиях изолированной работы энергосистемы Калининградской области и по объединению на параллельную синхронную работу ОЭС Сибири и ОЭС Востока.