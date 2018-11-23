В Сургуте согласовали расширение территории под строительство студгородка

В Сургуте согласовали изменение границ территориальных зон в пойме реки Оби для увеличения площади университетского городка в рамках планируемого строительства инновационно-образовательного комплекса (кампуса). С вопросом по согласованию новых зон в думу обратились власти ХМАО.

Речь идет о территории в районе Югорского тракта в пойме реки Оби, слева от Ледового дворца. По решению властей именно там будет построен кампус. Земельные участки в этом районе принадлежат Департаменту по управлению имуществом ХМАО. Ранее на одном из них власти планировали строительство регионального Центра адаптивного вида спорта. Но в прошлом году округ купил под этот проект здание в другом месте. Поэтому теперь запланировано этот земельный участок дополнительно включить в территорию будущего кампуса. А решение об изменении границ территориальных зон находится в компетенции думы, поэтому власти обратились к местным депутатам.

Из пояснительных документов следует, что территория земельного участка относится к общественно-деловой зоне, частично попадает в границы водоохранной зоны. Ее предложено ввести в новую территориальную зону — под строительство "Университетского городка". Ориентировочная площадь территории, предлагаемая к переводу, составляет 46,3 тыс. квадратных метров.

Накануне, 22 ноября, депутаты Сургута единогласно поддержали этот вопрос.

Для реализации проекта по строительству кампуса власти ХМАО в 2017 году создали Фонд научно-технического развития, который возглавил депутат окружной думы, сын известного в Югре строителя Сергея Кандакова — Илья Кандаков. Именно компания Кандаковых ранее возводила на бюджетные деньги Ледовой дворец, рядом с которым, к слову, и начнет строиться в 2021 году новый образовательный объект. Его стоимость, по предварительным данным, оценивается почти в 50 млрд рублей, часть из которых будет выделена из бюджета округа. Завершить стройку планируется в 2027 году. При этом ранее чиновники говорили, что кампус откроется в 2025 году.

Также в начале 2017 года правительство ХМАО согласовало дорожную карту по реализации проекта. Из нее следовало, что до мая 2018 года фонду Кандакова-младшего необходимо было подготовить предложения по источникам финансирования. Имена инвесторов, желающих участвовать в проекте, должны были прозвучать до июля 2018 года (в дорожной карте отмечается, что до этого периода фонд, Департамент образования Югры и СурГУ должны были подписать соглашения с инвесторами о финансировании создания кампуса). Сделана ли эта работа — неизвестно, публично власти ХМАО не комментирую ход реализации дорожной карты, а все вопросы по деятельности фонда рассматриваются на заседании правительства в закрытом режиме.

Также из дорожной карты следует, что вопрос по утверждению документации по планировке территории, где будет находиться кампус, должны были решить летом 2018 года. А до конца года земля под здания и сооружения кампуса должна быть оформлена и должным образом зарегистрирована.

Znak.com